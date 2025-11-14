Matthew Tkachuk har inte kommit till spel än den här säsongen på grund av skada.

Men nu gör storstjärnan positiva framsteg – och närmar sig en återkomst till isen igen.

Matthew Tkachuk har inte spelat sedan Stanley Cup-vinsten. Foto: Nathan Denette/The Canadian Press/Alamy

Florida Panthers har varit skadedrabbade sedan Stanley Cup-vinsten tidigare i år. I starten av årets säsong saknar mästarna nämligen båda sina bästa spelare i Aleksander Barkov och Matthew Tkachuk som inte har spelat än under hösten. Barkov kommer att missa stora delar av säsongen, om inte hela säsongen, på grund av en korsbandsskada. Men kring Tkachuk börjar läget nu ljusna.

Tkachuk spelade skadad genom hela Stanley Cup-slutspelet efter att ha ådragits en skada under 4 Nations Face-Off i februari. Han slet av adduktormuskeln (låret) samtidigt som han även ådrog sig ett ljumskbråck på samma sida. I augusti opererades Tkachuk och därefter har han enbart ägnat sig åt rehabilitering.

Men nu närmar sig storstjärnan en återkomst till träning med Panthers igen, enligt huvudtränaren Paul Maurice.

– Vi ser fram emot att ha honom tillbaka på is inom de kommande två veckorna, säger Maurice om Tkachuks framsteg.

Då kan Matthew Tkachuk göra comeback

Tidigt rapporterades det att Tkachuk inte skulle kunna vara tillbaka i spel igen förrän efter nyår och att han sikte på en comeback strax innan OS i februari. Men Tkachuk har gjort framsteg i sin rehabilitering vilket nu gör att han spås kunna spela igen redan under december.

Matthew Tkachuk har varit en tongivande spelare för Florida Panthers sedan han trejdades dit från Calgary Flames. I de två årens senaste slutspel har han gjort 14 mål och 45 poäng på 47 matcher och varit en av de största hjältarna vid Floridas båda Stanley Cup-triumfer. I sin karriär har Tkachuk gjort 636 poäng på 642 NHL-matcher.

Source: Matthew Tkachuk @ Elite Prospects