18-åringen sätter NHL-rekord – igen

Matthew Schaefer fortsätter att skriva historia i NHL. Det 18-åriga förstavalet i NHL-draften slog ännu ett rekord när han blev den målrikaste rookiebacken i ligans historia i sin ålder – och befäster samtidigt sin status som en av säsongens största sensationer. Detta i New York Islanders 4–3-seger mot Montréal Canadiens.

Den otroliga rookiesäsongen för fjolårets förstaval fortsätter.

Under natten gjorde New York Islanders-backen Matthew Schaefer sitt 17:e och 18:e mål för säsongen i 4–3-segern mot Montréal Canadiens och satte därmed rekord för flest mål av en 18-årig back i NHL:s historia.

Målen kom tätt inpå varandra. Sent i den andra perioden spräckte kanadensaren nollan för Islanders med sitt första mål i matchen. Bara 55 sekunder senare slog Schaefer till igen när han pricksköt in en handledare förbi Canadiens-målvakten Sam Montembeault och kvitterade till 2–2.

Matthew Schaefer yngste spelaren någonsin att göra ett övertidsmål

Schaefer har varit glödhet den senaste tiden. Före OS-uppehållet stod han för tre mål på fem matcher, och Calder Trophy-favoriten har nu nätat fem gånger på sina sex senaste framträdanden.

Det är inte första rekordet han slår den här säsongen. Den 14 november blev han den yngste spelaren någonsin att avgöra en NHL-match på övertid, när han klev fram mot Utah Mammoth.

Det råder ingen tvekan om att den tidigare Erie Otters-backen har fått en drömstart på NHL-karriären. Inför säsongen fanns frågetecken kring hur han skulle passa in i ligan, men han har inte bara etablerat sig som en ordinarie back – han har i flera avseenden överträffat förväntningarna. Utöver sina individuella prestationer har Schaefer gett nytt liv åt Long Island. Islanders gör en stark säsong och är en kandidat till att ta sig vidare minst en runda i Stanley Cup-slutspelet.

Efter att ha spelat samtliga 59 matcher för Islanders står den 188 centimeter långe backen på 41 poäng, vilket placerar honom tvåa i lagets interna poängliga bakom forwarden Mathew Barzal.

Simon Holmström hade två assist i Islanders segermatch, bland annat till Jean-Gabriel Pageaus övertidsmål som avgjorde tillställningen.

