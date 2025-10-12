I sin andra NHL-match kom första målet för 18-årige supertalangen Matthew Schaefer.

Efteråt tillägnar draftettan målet till sin bortgångna mamma.

– Hon är uppe med hockeygudarna, säger Schaefer efter matchen.

Matthew Schaefer satte sitt första NHL-mål för New York Islanders i natt. Foto: Bildbyrån & Alamy (Montage)

Han stod för en assist i sin NHL-debut tidigare i veckan. När Matthew Schaefer nu gjorde sin första hemmamatch i NHL med New York Islanders överträffade han direkt den bedriften.

I tredje perioden av nattens match mot Washington Capitals spräckte draftettan nämligen sin målnolla. I powerplay sköt han först pucken mot mål från blålinjen. Det blev sedan en rörig situation i målgården med en massa spelare på en liten yta, men ingen hittade pucken. Matthew Schaefer såg däremot pucken och störtade fram från mållinjen för att stöta in pucken förbi alla spelare och in i nätet.

Matthew Schaefer: ”Min mamma hjälper mig fortfarande”

18-åringen satte alltså sitt första NHL-mål och var helt lyrisk efteråt.

– Det är en otrolig upplevelse. Jag älskar fansen här. Det känns redan som hemma. Jag är bara 18 år men fansen visar ett sådant här stort stöd för mig, det är helt otroligt. Jag vet att min pappa och bror var här och jag kan garantera att de lämnar rinken med ett väldigt bra intryck av fansen, säger Schaefer efter sitt första mål i NHL-karriären.

Matthew Schaefer tillägnar också målet till sin mamma, som gick bort i bröstcancer förra året.

– Hon är uppe med hockeygudarna just nu och förmodligen gav hon dem en liten 20-dollarssedel för att jag skulle få göra det där målet. Hon hjälper mig verkligen, säger Matthew Schaefer.

Supertalangen hyllas också stort av Islanders huvudtränare Patrick Roy. Schaefer fick ett väldigt stort förtroende och spelade över 26 minuter i nattens match. Roy höjer sedan upp 18-åringen till skyarna efter sin insats i hemmapremiären på Long Island.

– Han är väldigt bra. Jag tycker att han var vår bästa spelare i kvällens match. Han är väldigt underhållande att kolla på. Om jag hade varit ett hockeyfan hade jag betalat för att se honom, så bra är han, säger tränaren Patrick Roy.

Trots Schaefers mål räckte det inte för att New York Islanders skulle få ett resultat med sig från matchen. I stället var det bortalaget Washington Capitals som kunde vinna matchen med 4-2.

New York Islanders – Washington Capitals 2–4 (0-2,1-2,1-0)

New York: Anthony Duclair (1), Matthew Schaefer (1).

Washington: Aliaksei Protas 2 (2), Martin Fehérváry (1), Ryan Leonard (1).

Source: Matthew Schaefer @ Elite Prospects