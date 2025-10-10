Supertalangen blev historisk i NHL-debuten

Supertalangen Matthew Schaefer gjorde sin NHL-debut i natt.

Då blev New York Islanders-backen historisk som den yngste backen någonsin att göra poäng i sin debutmatch.

Matthew Schaefer (vänster) firar Jonathan Drouins mål i nattens debutmatch.

Foto: Gene J. Puskar/AP/Alamy

Matthew Schaefer var bara 17 år gammal när han draftades som första spelare totalt i sommarens NHL-draft och så sent som för en dryg månad sedan fyllde han 18 år. I natt fick New York Islanders supertalang debutera i NHL – och skrev historia redan i sin första match.



Schaefer blev då den yngste backen någonsin att göra poäng i sin debutmatch, enligt NHL PR.

Ny rekordhållare – med tolv dagars marginal

Backen var 18 år och 34 dagar när han i natt stod för en assist till Jonathan Drouins 1–1-mål i förlustmatchen mot Pittsburgh Penguins (3–4), vilket innebar att han slog Scott Niedermayers tidigare rekord från 1991 med blott elva dagars marginal.



Schaefer är nästan så ung som man kan vara för att spela i NHL, där man denna säsong måste vara född innan den 15 september 2007 för att kunna spela i ligan. Schaefer är född den 5 september, vilket innebär att han bara med tio dagars marginal är tillgänglig för att överhuvudtaget ha åldern inne för NHL-spel.



Supertalangen loggade strax över 17 minuters istid i sin NHL-debut och lämnade förlustmatchen med +1 i plus/minus-statistiken.



– Det var en fantastisk upplevelse att spela min första NHL-match. Jag tyckte vi gjorde en bra insats i kväll, men vi önskar att vi hade kunnat ta segern. Jag hatar att förlora, så vi ska lära oss av det här och fokusera på nästa match. Men jag tycker att det var en riktigt bra första match för oss, men vi önskar bara att vi hade vunnit, säger Schaefer till NHL.com.



Rickard Rakell stod för ett av Pittsburghs mål i matchen, medan landsmannen Filip Hållander stod för sin första poäng i NHL-karriären via en assist till Harrison Brunicke.





