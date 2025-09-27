Tillsammans med Leo Carlsson har han varit en av lagets viktigaste spelare.

Nu står det klart att Mason McTavish förlängt med sex år i Anaheim Ducks.

– Mason är en viktig del av vårt lag, säger General Managern Pat Verbeek.

Mason McTavish och Leo Carlsson. Foto: Bildbyrån/Darren Yamashita-USA TODAY Sports.

När resten av spelarna i Anaheim Ducks samlades 18 september var inte Mason McTavish på plats. General managern Pat Verbeek beskrev det som en besvikelse och samtidigt placerades 22-åringen i flera andra NHL-klubbar genom olika trejdrykten.



Nu kommer ett glädjande besked för Ducks-fansen.



Efter uppgifter om att förhandlingarna dragit ut på tiden då klubben velat skriva ett längre kontrakt, meddelar man under lördagen att parterna enats om sex nya år genom ett avtal värt 42 miljoner dollar.



– Mason är en viktig del av vårt lag, och vi är glada över att ha nått ett långt avtal som återspeglar hans betydelse för vår framtid. Han är en mycket skicklig, fysisk och tävlingsinriktad spelare som spelar spelet på rätt sätt. Mason har redan gjort en betydande skillnad i ung ålder, och vi är övertygade om att han kommer att fortsätta att växa till en toppspelare när vi bygger mot fortsatt framgång, säger Ducks General Manager Pat Verbeek i pressmeddelandet.

Blev skyttekung i Anaheim Ducks

Mason McTavish valdes som spelare nummer tre i NHL-draften 2021 och har under de tre första säsongerna i Anaheim bevisat att han kan vara en producerande spelare. Under 2024/25 var dessutom hans 22 fullträffar bäst i det egna laget. Två fler än Leo Carlsson som är den tänkta toppcentern. McTavish är troligen tänkt att leda andrakedjan därefter.



– Idag är en spännande dag för mig och min familj att göra klart min långsiktiga framtid med Anaheim Ducks. Jag tror på den här organisationens och gruppens riktning i omklädningsrummet. Vi bygger något speciellt och jag vill hjälpa det här laget att ta nästa steg mot att bli en konsekvent slutspelskandidat och i slutändan ett mästerskapslag, säger han själv.

Source: Mason McTavish @ Elite Prospects