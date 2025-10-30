Martin Necas stannar i Colorado Avalanche. På torsdagen skrev tjecken under ett nytt åttaårskontrakt med klubben värt 11,5 miljoner dollar per säsong.

Martin Necas kommer att tjäna storkovan via sitt nya kontrakt med Colorado Avalanche. Foto: Isaiah J. Downing-Imagn Images

Martin Necas har lyft som spelare efter flytten från Carolina Hurricanes till Colorado förra säsongen.

Den 26-årige tjecken flyttade till Denver på grund av Mikko Rantanen-trejden och har sedan dess funnit kemi med Nathan MacKinnon och Artturi Lehkonen i Avalanches toppkedja. Efter en fin start på säsongen med sju mål och 13 poäng på de inledande elva matcherna är han nu överens med sin nya klubb om en långsiktig fortsättning.

I dag meddelar Colorado Avalanche att de skrivit ett nytt åttaårskontrakt med forwarden värt 92 miljoner dollar – nästan 870 miljoner svenska kronor. Hans nya lönetaksträff ligger därmed på 11,5 miljoner dollar. Noterbart är att drygt 60 miljoner dollar av kontraktsvärdet betalas ut i bonusar i stället för i ren lön, rapporterar TSN:s Pierre LeBrun.

och han är den bäst betalda tjecken i NHL från och med nästa säsong. Hans nya kontrakt överträffar det som David Pastrnak skrev med Boston Bruins i mars 2023. Det kontraktet har en lönetaksträff på 11,25 miljoner dollar och är totalt värt 90 miljoner.

Martin Necas höjer lönen med fem miljoner per säsong

För Necas är det en löneökning med fem miljoner dollar per säsong jämfört med de 6,5 miljoner dollar som han snittar i sitt nuvarande kontrakt som löper ut nästa sommar.

Martin Necas draftades ursprungligen av Carolina Hurricanes som tolfte spelare i första rundan 2017. Genombrottet i NHL kom sedan under säsongen 2022/23 då han noterades för 28 mål och 71 poäng. Det var en notering som han sedan bräckte i fjol då han svarade för 27 mål och totalt 83 poäng på 79 matcher för Carolina och Colorado.

Totalt har han gjort 339 poäng på 452 matcher i NHL. På meritlistan har han ett VM-guld med Tjeckien från hemmaturneringen i Prag 2024.

FAKTA: Lönelistan för tjeckiska NHL-spelare 2026/27

Spelare Klubb Cap Hit (USD) Martin Nečas Colorado Avalanche 11 500 000 David Pastrňák Boston Bruins 11 250 000 Tomáš Hertl Vegas Golden Knights 8 137 500 Filip Hronek Vancouver Canucks 7 250 000 Ondřej Palát New Jersey Devils 6 000 000

