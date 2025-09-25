Marcus Nilson lämnade Calgary Flames 2008 – nu är han tillbaka i föreningen igen. Den 47-åriga före detta NHL-forwarden ska ta rollen som Europa-scout och återförenas med flera gamla lagkamrater från 04-laget som tog sig till final.

– De behövde någon och det var bra tajming för mig, säger Nilson till NHL.com.

Marcus Nilson återvänder till Calgary.

Foto: Joel Marklund/Bildbyrån.

Marcus Nilson hade en lång karriär som spelare i både Sverige och NHL.

1998 lämnade han Sverige och Djurgården för Flordida Panthers och NHL. Därefter lyckades han etablera sig i Nordamerika och spenderade totalt nio säsonger i världens bästa liga. Under sina 521 matcher i NHL noterades han för 168 poäng (67+101).

2004 lämnade han Florida för Calgary och var med på lagets resa till Stanley Cup-final, där de förlorade mot Tampa Bay Lightning.

Fyra år senare lämnade han Nordamerika för KHL, och 2015 lade han skridskorna på hyllan.

Tillbaka i Calgary

Nu återvänder Marcus Nilson till Calgary – inte som spelare utan som föreningens scout i Europa.

– Jag och Craig ”Conny” Conroy har pratat en längre tid om möjligheten att göra någonting. De behövde någon och det var bra tajming för mig, säger Nilson till NHL.com.

Nilson kommer framförallt ha sin uppmärksamhet riktad mot Sverige och Finland. För NHL.com berättar han om beslutet att komma tillbaka till den professionella ishockeyn.

– För några år sedan började jag tänka, ”det vore kul att komma tillbaka till hockey”, och nu är jag riktigt taggad. Om jag skulle börja igen här borta ville jag jobba för Calgary Flames.

Sonen draftad av Anaheim

Marcus Nilsons son Eric Nilson draftades av Anaheim Ducks i andra rundan av NHL-draften 2025. 18-åringen spelar för närvarande i NCAA för Michigan State University, men har också gjort flera framträdanden för Sverige i juniorsammanhang.

Source: Marcus Nilson @ Elite Prospects