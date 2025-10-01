Marcus Högberg, Noel Gunler och Oskar Olausson ser inte ut att starta säsongen i NHL. Trion har satts upp på waivers av sina respektive klubbar.

Marcus Högberg ser ut att få starta säsongen i AHL.

Foto: Kyle Ross-Imagn Images.

NHL-klubbarna fortsätter att trimma sin trupper allt mer och premiären närmar sig med stormsteg. Nu har tre nya svenskar fallit ”offer”. Det handlar om Marcus Högberg, Noel Gunler och Oskar Olausson som alla tre sätts upp på waivers.

Högberg har under försäsongen spelat för New York Islanders, men de har valt att gå med sitt ryska målvaktspar i Ilja Sorokin och Semjon Varlamov. Det återstår nu att se om någon plockar upp den tidigare SHL-stjärnan eller om det blir spel i AHL i inledningen av säsongen.

För 22-årige Olausson har det blivit fyra NHL-matcher de senaste åren. Där samtliga har varit för Colorado Avalanche. Till den här säsongen tillhör svensken San José Sharks, men inte heller där tar han en tröja inför premiären. Nu väntar av allt att döma återigen spel i AHL.

Gunler har inte fått göra sin NHL-debut än men har spelat över 100 matcher i AHL. Nu ser den siffran ut att ökas på ytterligare sedan Carolina alltså väljer att skicka ner honom till Chicago Wolves via waivers.

Ett koppel svenskar skickas rakt ner

Övriga lag i ligan har nu chansen att plocka någon av svenskarna inom 24 timmar. Annars väntar spel i AHL för samtliga.

Även ett koppel svenskar skickas rakt ner i AHL utan att passera waivers. Det handlar om Felix Unger Sörum, Joel Nyström, William Strömgren, Emil Andrae och Filip Bystedt. Helge Grans har även han passerat waivers och kommer därför att hamna i AHL.