Efter veckor av dödsskjutningar, protester och växande oro i Minnesota kliver nu ishockeyns profiler fram. Både NHL– och PWHL-spelare bryter tystnaden och sätter ord på en verklighet som inte går att blunda för – inte ens i sportens skyddade värld.

– Man tänker på alla och försöker sätta sig in i deras situation – det är skrämmande, säger Minnesota Wilds forward Marcus Foligno.

Marcus Foligno uttalar sig om den infekterade situationen i Minneapolis. Foto: Bildbyrån/Imagn Images & Dave Decker/ZUMA Press Wire

Idrottare gör nu sina röster hörda kring ett växande problem i Twin Cities-området.

Under den senaste månaden har agenter från USA:s immigrations- och tullmyndighet, Immigration and Customs Enforcement (ICE), varit inblandade i flera civila dödsskjutningar, där Renee Good och Alex Pretti har mist livet till följd av skottlossning.

Även om hockeyspelare – särskilt inom NHL – i stor utsträckning har avstått från att engagera sig i politiska och sociala frågor, har en rutinerad spelare nu valt att uttrycka sina åsikter.

När Minnesota Wilds forward Marcus Foligno mötte medierna på tisdagen fick han frågor om de pågående spänningarna i området. Han sa att det inte är lätt att ta in det som har hänt den senaste månaden.

– Det har varit förkrossande, sade Foligno.

– Alla mina flickor är födda här, Minnesota är vårt hem, så att se vad som händer i Twin Cities är tufft. Just nu tänker vi på alla som är berörda och försöker visa vårt stöd, både som lag och genom organisationen.

Foligno har tillhört Wild sedan han trejdades till klubben från Buffalo Sabres i juni 2017. Han betonade att situationen är svår att ignorera, även som professionell idrottare.

– Vi får spela hockey som levebröd … så ibland känns det inte alltid verkligt. Det som är verkligt är det som händer inne i stan och runt om i Minnesota. Då kliver man lite åt sidan från sporten och försöker förstå vad livet egentligen handlar om. Man tänker på alla och försöker sätta sig in i deras situation – det är skrämmande. Så vi försöker bara vara stöttande, ta oss igenom det här och komma till jobbet och spela hockey. Det är egentligen allt vi kan göra just nu.

Marcus Foligno to reporters today on what has been a difficult time in the Twin Cities community pic.twitter.com/5CZZPrJ5jv — Michael Russo (@RussoHockey) January 26, 2026

Publiken skanderade ”ICE out now” på match

Även Kelly Pannek och Taylor Heise från PWHL-laget Minnesota Frost gjorde sina röster hörda efter lagets match mot New York Sirens i söndags. Båda är födda och uppvuxna i Minnesota och kommenterade den farliga situationen som pågår i deras hemstat.

En märkbart känslosam Pannek talade om de pågående protesterna i Minneapolis och uttryckte sin stolthet över staden och hur invånarna säger ifrån.

– Det jag är mest stolt över att representera är de tiotusentals människor som dyker upp under några av årets kallaste dagar för att stå upp och kämpa för det de tror på, sade Pannek med gråten i halsen.

– För människor som kanske inte påverkas direkt på ett personligt plan, men vars grannar gör det. Det påverkar deras område. Det påverkar vårt samhälle som helhet.

Frost player Kelly Pannek, of Plymouth, Minn., opened the postgame presser addressing the killings of Renee Good and Alex Pretti.



”It’s obviously really heavy,” said Pannek, fighting through tears along with her teammate and Lake City, Minn. native, Taylor Heise. pic.twitter.com/nfV9RDe5KB — Heather Rule (@hlrule) January 25, 2026

Heise pekade på hur Frosts matcher har gett fansen i staden något positivt att samlas kring.

– Vi vill att det här ska vara en trygg plats, en plats där vem som helst kan komma och se våra matcher och vara en del av vår atmosfär, sade Heise.

– Det är den hårda verklighet vi lever i. Jag tycker att Minnesota sluter upp och hittar sätt att stötta varandra. Som grupp har vi gjort ett bra jobb med att få människor att känna sig trygga, även om det känns som att man inte riktigt kan göra det just nu, här och nu i Minnesota.

Frost har hållit tysta minuter före varje hemmamatch sedan Good och Pretti avled. Under söndagens match hördes publiken i Grand Casino Arena skandera ”ICE out now”, vilket ledde till vissa obekväma ögonblick när arenans kameror försökte undvika att visa de fans som öppet protesterade mot den statliga myndigheten.

Wild är ett av flera professionella idrottslag i delstaten som har skrivit under ett brev från Minnesota Chamber of Commerce, där man uppmanar delstatliga, lokala och federala beslutsfattare att hitta lösningar för att dämpa spänningarna och skapa fred i staden. Frost, som ägs och drivs av PWHL, har däremot inte gjort det.