Marc-André Fleury sluter cirkeln – i Pittsburgh

Marc-André Fleury inledde NHL-karriären med Pittsburgh Penguins. Nu ser han ut att avsluta den på samma ställe. Under fredagen meddelade NHL-klubben att man sajnat 40-åringen till ett tryout-kontrakt.

Marc-André Fleury och Sidney Crosby firar Stanley Cup-vinsten med Pittsburgh Penguins 2009. Foto: AP Photo/Keith Srakocic

Gissa vem som är tillbaka – igen.

När NHL-lagen börjar förbereda sig för träningsläger meddelade Pittsburgh Penguins på fredagen att målvakten Marc-André Fleury har skrivit på ett tryoutkontrakt.

Enligt ett pressmeddelande från klubben kommer den 40-årige Fleury att dra på sig utrustningen för delar av lagets träningsmatch mot Columbus Blue Jackets den 27 september.

Fleury spelade säsongen 2024/25 med Minnesota Wild, där han noterades för 14–9–1 med en räddningsprocent på 89,9 och ett snitt på 2,93 insläppta mål per match på 26 framträdanden.

– Hela Penguins organisation är hedrad över att välkomna Marc-André Fleury tillbaka på isen i Pittsburgh, säger Penguins president och general manager Kyle Dubas.

– Det gångna året såg alla hur älskad och respekterad Marc är inom hockeyn, men beundran går längre än hans meriter och karriär. Marc betyder så mycket för vårt lag, våra fans och staden Pittsburgh på grund av den person han är och det exempel han har satt.

Marc-André Fleury draftades som etta av Pittsburgh 2003

Fleury draftades som ett av Penguins i NHL-draften 2003 och tillbringade de första 13 säsongerna av sin karriär i klubben. På 691 grundseriematcher med Pittsburgh noterades han för 375–216–68 med en räddningsprocent på 91,2 och ett snitt på 2,58 insläppta mål per match.

Han spelade också 115 slutspelsmatcher för Penguins och noterades där för 62–51 med 90,8 i räddningsprocent och 2,65 insläppta mål per match. Han hjälpte laget att vinna tre Stanley Cup-titlar 2009, 2016 och 2017.

– Penguins anser att han och hans familj är mer än välförtjänta av denna möjlighet att fira ett fullbordat ögonblick, tillbaka där allt började framför de svartgula trogna, säger Dubas.

Under sina 21 NHL-säsonger har Fleury stått 1 051 grundseriematcher för Penguins, Wild, Vegas Golden Knights och Chicago Blackhawks med ett facit på 575–339–97, en räddningsprocent på .912 och 2,60 insläppta mål per match.

Han har dessutom spelat 170 slutspelsmatcher med 92–75 som resultat. Han hjälpte Golden Knights till en Stanley Cup-final 2018.

Fleury vann Vezina Trophy 2021 samt William M. Jennings Trophy. Han har deltagit i fyra All-Star-matcher och hans 575 segrar i grundserien är näst flest i NHL:s historia.

Source: Marc-André Fleury @ Elite Prospects