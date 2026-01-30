Båda två är uttagna till OS, och båda två har tagit sig till NHL, via Luleå. Nu berättar målvaktstränaren Gusten Törnqvist om intrycken av Jesper Wallstedt och Filip Gustavsson, från besöket i USA i förra veckan.

– Jag rankar Filip något högre, just nu, men… börjar han i NSD.

Svenska målvaktsduon Filip Gustavsson och Jesper Wallstedt. Foto: Maxim Thoré / Bildbyrån

Trots oroligheterna i Minneapolis och USA var Luleås målvaktstränare Gusten Törnqvist och Linda Blomquist på besök under förra veckan. Varför? Jo, för att träffa sina tidigare adepter som nu gör upp om matcherna i NHL och Minnesota Wild, Filip Gustavsson och Jesper Wallstedt.

Där fick de båda tränarna följa duon från sidan när laget mötte Detroit och Florida, och se hur utvecklingen egentligen har gått de senaste åren. Något Törnqvist nu berättar om i en intervju med Norrländska Socialdemokraten.

– Filip har haft några supersäsonger, men varit lite ojämn och tillhör skiktet just under världseliten. Jag rankar Filip något högre, just nu, men jag tror Jesper kan ta sig ännu längre. Han är bara i början av sin karriär och har mer att bevisa, men Jesper kan bli bäst i världen, säger han till tidningen och berättar även hur Frederic Chabot tidigare hälsat på i Luleå:

På grund av migrationspolisens skjutningar sker det dagliga protester från invånarna i Minneapolis. Med tanke på omständigheterna höll sig målvaktstränarna till arenan och hotellet.

Gustavsson drömmer om Skellefteå: ”Det är klart…”

Men det är ju inte Luleå som Filip Gustavsson öppnat för inför framtiden? Efter kommentarerna från den svenske OS-målvakten, där han pratade om att han vill vända hem till Skellefteå AIK efter NHL-karriären, svarar Törnqvist.

– Jag har faktiskt inte ägnat det en tanke. Det är minst fem år bort och det kan säkert bli några säsonger till i NHL efter kontraktet har gått ut, om han vill det. Hur vår målvaktssituation kommer att se ut om fem eller tio år har vi inte heller någon aning om. Fast det är klart, både han och tjejen kommer från Skellefteå och håller på att bygga ett hus där. Så de lär bosätta sig där förr eller senare, säger han till NSD och fortsätter.

– Det är bra killar båda två. Jag har inte hand om det där, men vi kommer förmodligen att ha en diskussion med båda två den dag de känner sig färdiga där borta. Tills dess önskar vi dem all lycka.

Gustavsson har kontrakt till 2031 med sin nuvarande klubb.



