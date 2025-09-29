Svenska mästaren skickas ner till farmarligan

Ludvig Jansson skickas ner till Charlotte Checkers i NHL:s farmarliga AHL. 21-åringen vann SM-guld med Luleå under fjolårssäsongen och draftades av Florida Panthers 2022.

Ludvig Jansson. Foto: David Wreland/Bildbyrån.

Den 21-åriga försvararen Ludvig Jansson skickas ner till AHL och farmarlaget Charlotte Checkers, efter att ha varit på träningsläger med Florida Panthers. Efter två säsonger i SHL med Luleå försöker backen nu att etablera sig i Nordamerika. Florida Panthers har vunnit Stanley Cup de två senaste säsongerna och har en välmeriterad trupp, som Jansson inte lyckats slå sig in än.

Jansson kommer närmast från Luleå Hockey, där han var med och vann SM-guld säsongen 24/25. Under säsongen gjorde han 4 poäng (1+3) på 50 matcher. Den Flemingsbergsfostrade backen har tidigare gjort 111 matcher med Södertälje i Hockeyallsvenskan, där han noterades för 17 poäng (4+13). Han har också gjort 100 matcher i SHL där han gjorde 7 poäng (1+6).

I JVM 2023 stod han även för tio poäng på sex matcher och vann backarnas poängliga när Sverige slutade på en tredjeplats.

21-åringen draftades på plats 125 av Florida Panthers i NHL-draften 2022, och skrev kontrakt med Florida efter SM-guldet 2025.

Source: Ludvig Jansson @ Elite Prospects