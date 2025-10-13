Tråkiga bilderna: Svenske storstjärnan klev av

Lucas Raymond lämnade matchen mot Toronto Maple Leafs med en misstänkt skada. Den svenska stjärnan fick en tackling av Chris Tanev och lämnade sedan bänken.

Detroit vann matchen med 3-2 till slut.

Foto: Dennis Schneidler-Imagn Images.

Detroit hade ledningen med 1-0 borta mot Toronto i den andra perioden när oturen var framme. Chris Tanev, Torontos hårdföra back, klev upp hårt mot den svenske stjärnan längs sargen. Något som verkar ha tagit illa på 23-åringen.

För efter smällen kom inte Raymond ut på isen och det kom även rapporter om att han har lämnat bänken.

Lucas Raymond went to the dressing room after this hit by Chris Tanev pic.twitter.com/93ARkwd5Vt — Omar (@TicTacTOmar) October 13, 2025

I söndags när lagen möttes i Detroit klev han fram med två mål i 6-3-segern. Det är följaktligen en av Detroits viktigaste spelare och förra säsongen blev det exempelvis 80 poäng på 82 matcher. Noterbart är att Lucas Raymond på de senaste två säsongerna inte har missat en enda match.

Det återstår nu att se hur illa smällen faktiskt tog.

Matchen slutade 3-2 till Detroit efter att Mason Appleton, som tog Raymonds plats i förstakedjan, avgjorde matchen med 44 sekunder kvar att spela.

Source: Lucas Raymond @ Elite Prospects