Lucas Carlsson har inlett säsongen på skadelistan.

Nu placeras den svenske backen på waivers av San Jose Sharks.

Lucas Carlsson.

Foto: Stan Szeto/Imagn Images/Bildbyrån

Under söndagskvällen, svensk tid, rapporterade insidern Elliotte Friedman att San Jose Sharks valt att placera Jack Thompson samt svenske backen Lucas Carlsson på waivers.



Carlsson genomgick en operation under försäsongen och har under upptakten av säsongen varit uppsatt på skadelistan, men verkar nu av allt att döma vara redo att återgå till matchspel varpå han placeras på waivers i syfte att skickas ned till AHL-laget San Jose Barracuda.

Garanterad en lön på nära fem miljoner kronor – i AHL

Den förre Brynäs-backen spenderade större delar av fjolårssäsongen i AHL-klubben, efter att sommaren 2024 skrivit på ett tvåårskontrakt med San Jose Sharks. Den 28-årige backen spelade 45 matcher i AHL och producerade 23 poäng för Barracuda, medan han fick chansen i 13 NHL-matcher med Sharks och producerade fyra poäng.



Carlsson har ett tvåvägskontrakt med Sharks, där han har en lönetaksträff på 800 000 dollar i NHL samtidigt som lönen den här säsongen sänks till 475 000 dollar vid spel i AHL. Enligt Puckpedia är Carlsson emellertid garanterad en årslön på 525 000 dollar vid spel i AHL denna säsong, vilket motsvarar nära fem miljoner kronor.



Lucas Carlsson lämnade Brynäs och SHL 2018 och har sedan dess spelat i Nordamerika. Han NHL-debuterade i Chicago Blackhawks säsongen 2019/20 och spelade 18 matcher i NHL-klubben, innan han trejdades till Florida Panthers våren 2021. Där spelade Carlsson 42 matcher i NHL innan han skrev på för Sharks som free agent förra sommaren. Totalt har han spelat 73 matcher i NHL under sina sju säsonger i Nordamerika.