Det skakar i Los Angeles. Los Angeles Kings sparkar huvudtränaren Jim Hiller mitt under säsongen och ersätter honom med D.J. Smith som interimlösning. Beslutet kommer efter en tung period och ett allt mer hotat slutspelshopp.

Jim Hiller får lämna Los Angeles Kings. Foto: Bildbyrån

En stor förändring genomförs bakom bänken i ”Änglarnas Stad”.

På söndagen meddelade Los Angeles Kings att klubben har sparkat huvudtränaren Jim Hiller. I hans ställe utses D.J. Smith till interimcoach för resten av säsongen 2025/26.

Klubben meddelade samtidigt att spelarutvecklingstränaren Matt Greene flyttas upp och blir assisterande tränare under Smith.

I ett pressmeddelande tackade Kings general manager Ken Holland Hiller för hans arbete i organisationen, men att det var dags för en förändring.

Los Angeles Kings sparkar Jim Hiller

– I det här skedet av säsongen anser vi att en förändring i ledarskapet är nödvändig för att ge gruppen bästa möjliga chans att nå sin fulla potential och tävla på den nivå vi förväntar oss. Sådana här beslut tas aldrig lättvindigt, men vårt ansvar är att positionera laget för framgång – både nu och framöver, förklarade Holland.

Beslutet kommer efter att Kings tappat mark under slutspurten och nu riskerar att missa Stanley Cup-slutspelet för första gången sedan 2021. Trots en seger mot Calgary Flames i lördags åkte Los Angeles på en förnedrande 1–8-förlust mot Edmonton Oilers i torsdags.

Den här säsongen står Kings på 24–21–14 och har gått från att vara en topp tre-utmanare i Pacific Division till att kämpa om en Wild Card-plats.

Hiller tog över som huvudtränare halvvägs in i säsongen 2023/24 efter att Todd McLellan fått sparken. Han ledde Kings till slutspel de två senaste åren – men båda gångerna tog det stopp i första rundan mot Oilers. Totalt noterades han för 93–58–24 som huvudtränare i Los Angeles.

Smith anslöt till Kings tränarstab inför säsongen 2024–25 som assisterande tränare och befordrades till associate coach inför årets säsong. Han kom till Hollywood efter att ha fått sparken som huvudtränare för Ottawa Senators mitt under säsongen 2023–24. På fyra hela säsonger i Ottawa misslyckades han med att ta laget till slutspel och noterade 131–154–32.

Under söndag är Kings tre poäng bakom Seattle Kraken i kampen om den sista Wild Card-platsen i Western Conference.