Los Angeles Kings säsong är över – och därmed även Anze Kopitars karriär. Efter 5-1-förlusten i match fyra var det känslosamt för Adrian Kempe.

Under hela Adrian Kempes NHL-karriär har han funnits där, Anze Kopitar. Under totalt tio säsonger har de hållit ihop i Los Angeles och varit två av Kings bästa spelare år ut och år in. Men till nästa säsong kommer slovenen inte att återvända.

Det här har sedan länge varit hans sista säsong i karriären. Under vintern har legendaren blivit avtackad av motståndarna och nu är det definitivt över.

I match fyra mot Colorado blev det en ny förlust för LA. Det efter slutsiffrorna 5-1. Nathan MacKinnon och Cale Makar gav gästerna en tidigt tvåmålsledning innan Joel Edmundsson reducerade, på assist från Kempe. Men i den tredje perioden kom sedan tre ytterligare mål för Avalanche genom Nic Roy, Devon Toews och Nathan MacKinnon.

Efter matchen blev det sedan emotionellt. Inte minst när Adrian Kempe fick frågor om sin mångåriga lagkamrat.

– Han har funnits där under hela min karriär, så jag vill tacka honom för allt han har gjort. Det kommer att bli annorlunda – hans ledarskap och allt han har betytt för organisationen. Nu måste andra, inklusive jag själv, kliva fram och göra det han har gjort för laget, säger Kempe till media.

