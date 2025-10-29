Logan Cooley, 21, cashar in rejält.

Stjärnan skriver ett åttaårskontrakt värt nästan 750 miljoner kronor med Utah Mammoth.

Logan Cooley får ett jättekontrakt med Utah. Foto: AP Photo/Alamy (Montage)

Drafttrean från 2022, Logan Cooley, är just nu inne på sin tredje säsong i NHL. Efter att ha klivit fram som en av Utahs bästa spelare sedan förra året belönas nu 21-åringen rejält av klubben.

Under onsdagen meddelar Utah Mammoth nämligen att de har kommit överens om ett nytt åttaårskontrakt med Cooley som börjar gälla från och med nästa år. Avtalet har en årslön på tio miljoner dollar, vilket motsvarar närmare 94 miljoner kronor. Det totala värdet för kontraktet blir därmed 80 miljoner dollar, eller nästan 750 miljoner kronor.

– Jag är väldigt glad att skriva ett åttaårsavtal med Mammoth. Valet att fortsätta spela med den här gruppen var det enklaste beslutet och det har varit fantastiskt att bo i Utah sedan dag ett. Vi har chansen att göra något riktigt speciellt här tack vare alla fantastiska människor som finns i föreningen. Det här är en otrolig dag för mig och min familj. Jag är väldigt stolt att säkra min framtid i Utah och i Mammoth, säger Cooley på klubbens hemsida.

Utah, Logan Cooley is here to stay! 🏔️🦣 pic.twitter.com/3U1zuzjmnA — Utah Mammoth (@utahmammoth) October 29, 2025

Logan Cooley gör succé i Utah Mammoth

Logan Cooley stod för 44 poäng på 82 matcher för Arizona Coyotes som rookie säsongen 2023/24. I fjol, efter att laget flyttats till Utah, förbättrades han ytterligare till 65 poäng på 75 matcher vilket var näst bäst i laget. Så här långt in i den nya säsongen har Cooley producerat åtta mål och tolv poäng på elva matcher. Han är därmed målbäst i Utah Mammoth och ligger tvåa i interna poängligan.

– Vi är överlyckliga över att kunna förlänga med Logan och ha honom här för de kommande åtta åren. Han är inte bara en fantastisk spelare utan är en ännu bättre person. Vi ser fram emot att se honom växa ytterligare. Han, tillsammans med resten av vår kärna, kommer att ha en stor betydelse för klubben i många år framöver, säger Utahs general manager Bill Armstrong.

Tidigare i år var Logan Cooley en av de bästa spelarna i USA när amerikanerna tog ett historiskt VM-guld i Stockholm. Cooley gjorde tolv poäng på de tio matcherna på vägen till guldet och han passade bland annat fram till Tage Thompsons avgörande mål i VM-finalen mot Schweiz.

