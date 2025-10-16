Petade NHL-svensken: ”Det suger”

Linus Karlsson öste in poäng i AHL förra säsongen och skrev ett nytt NHL-kontrakt med Vancouver i våras.

Nu är svensken petad i NHL-laget.

– Det suger, säger han till The Province.

Foto: Jerome Miron/Imagn Images/Bildbyrån

Efter fjolårets succésäsong i farmarligan, där Linus Karlsson stod för 39 poäng på 32 grundseriematcher samt 26 poäng på 24 slutspelsmatcher när Abbotsford vann Calder Cup, var förhoppningarna att slå sig in i NHL-laget Vancouver Canucks denna säsong.



Karlsson belönades med ett envägskontrakt inför den här säsongen och lyckades även knipa en NHL-plats i samband med träningslägret. Speltiden har emellertid uteblivit och under Canucks tre inledande matcher har svensken ställts helt utanför matchtruppen.



– Det är inte roligt. Du försöker bara ha en bra inställning, jobba hårt och vara redo när chansen kommer. Jag vill hjälpa laget och jag tror att jag kan bidra med något, så förhoppningsvis får jag några matcher snart. Jag gick in i den här säsongen med ett bra självförtroende.

Kan hamna på waivers

25-åringen spelade 23 NHL-matcher förra säsongen och har totalt samlat på sig 27 matcher med Canucks sedan flytten från Skellefteå 2022. Karlsson kan inte längre skickas till AHL utan att passera waivers – och med risken att Canucks kan tappa Karlsson utan ersättning har svensken hamnat i en sits där NHL-klubben inte lär försöka skicka ned svensken till farmarligan i första hand för att få speltid.



– Jag måste jobba ännu hårdare. Jag är inte i laget av en anledning, så jag måste göra det där lilla extra och stanna ute på isen ännu längre. Jag måste ta det dag för dag och vara redo när chansen dyker upp. Det är det enda jag kan fokusera på just nu. Man vill alltid vara här, men samtidigt vill man också spela. Jag är inte glad över att vara petad, men jag kommer att fortsätta ha en bra inställning och pusha mina lagkamrater, säger Karlsson.



Karlssons nya kontrakt med Canucks, som har en lönetaksträff på ligans minimilön 775 000 dollar, löper ut efter säsongen.