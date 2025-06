Bäst någonsin: ”Det största jag varit med om, utan tvekan”

När Linus Karlsson skickade in 3–2-avgörandet i nattens AHL-final blev han historisk på flera sätt.

Direkt efter firandet berättar svensken nu för hockeysverige.se om festen, resan och känslorna.

– Det är någonting jag kommer att bära med mig resten av livet, säger Abbotsford Canucks hjälte.

Linus Karlsson firar Calder Cup-segern. Foto: Instagram (Abbotsford Canucks och Linus Karlsson).

Aldrig tidigare hade en svensk gjort varken 14 mål eller 26 poäng i ett AHL-slutspel, och aldrig tidigare hade Abbotsford Canucks tagit hem Calder Cup. Inatt blev allt detta verklighet när Linus Karlsson skickade in 3–2-pucken för sitt lag – och skrev historia på flera sätt.



Hockeysverige.se fick tag på den 25-årige mästaren från Boro-Vetlanda, efter några timmars firande, för att ta tempen.



– Klockan är 3.00 så det är läggdags för mig här nu, säger Karlsson med ett leende som tar sig genom telefonen, innan han fortsätter med att berätta om firandet.

– Det blev lite i omklädningsrummet och sen gick vi upp till en restaurang där uppe i hallen. Vi ska flyga hem (till Vancouver) imorgon så det var ganska lugnt, men ändå väldigt roligt.



Kommer du ihåg tankarna när 3–2-pucken gick in?

– Ja, det var väldigt roligt. Jag hade en ganska tuff start på matchen, tyckte jag. Jag kom inte riktigt in i det, så det var väldigt skönt att sätta dit den där pucken till 3–2 och sedan kunna spela på den där ledningen. Det var oerhört skönt.



Arshdeep Bains hade stått för den läckra framspelningen från hörnet och Karlsson tryckte in pucken bakom Charlotte Checkers Kaapo Kahkonen.



– Jag tycker att vi har både spetsen och djupet i laget, och vi har väldigt bra lagsammanhållning också. Många av grabbarna har varit här nästan alla år, och jag har varit här i tre år. Det har bara varit att kämpa för varandra och hela den biten. Lagsammanhållningen har gjort väldigt mycket för att vi har kommit så här långt och även vunnit, säger Karlsson.

Bästa svensk någonsin: ”Det största jag varit med om”

Men orden från den tidigare Karlskrona-, Karlskoga- och Skellefteå-forwarden får ändå beskrivas som ödmjuka. Inte minst med tanke på att närmaste svensk i slutspelet, sett till mål och poäng, är finalmotståndaren Rasmus Asplund med fem fullträffar och nio poäng. Nio, respektive 17 färre än Karlsson.



Själv menar svensken att han inte har velat ändra något för att komma ur stimmet.



– Jo, så är det. Jag började slutspelet lite halvknackigt kan jag tycka. Jag gjorde fortfarande lite poäng och sådär, men jag kände inte att spelet klickade så mycket. Sen, under de sista tre rundorna tycker jag ändå att jag har steppat upp och verkligen visat att jag har varit bra. Och sen nu i finalerna tycker jag att det har varit väldigt bra. Det har varit kul, säger han om sina egna insatser.



Hur känns det att vara bästa svensk någonsin i ett AHL-slutspel, sett till mål och poäng?

– Det är klart att det är roligt. Jag har sett någonting om det, men det är inte så att jag har fokuserat jättemycket på det. Jag har bara försökt vinna varje match. Sen är det klart att det är väldigt roligt nu i efterhand att man har gjort flest poäng och mål av en svensk. Vi får väl hoppas att jag spelar lite mer NHL nästa år, men det är en väldigt tuff liga att vinna så jag är väldigt stolt. Det är någonting jag kommer att bära med mig resten av livet.



Hur högt rankar du det här i din karriär?

– Det är det största jag har varit med om, utan tvekan. Det är få få förunnat att vinna någonting och det här är en av de bästa ligorna i världen, så det är verkligen någonting man kan vara stolt över och någonting man kommer att se tillbaka på och njuta av ett bra tag.

Hyllar Sedinarna: ”Utvecklat mig till den jag är idag”

Vägen har dock inte bara varit spikrak för Karlsson.



Trots att han nu hyllats av både Daniel och Henrik Sedin som ”tävlingsmänniska som jag nästan inte sett like till tidigare”, började nämligen resan på ett lite annorlunda sätt för forwarden. Och det med spel i Boro-Vetlanda och division 2.



– Jag har inte tänkt på det så nu, men jag har gått en väldigt annorlunda väg jämfört med många andra, och det är något jag är väldigt stolt över. Det går inte alltid spikrakt uppåt och man kan ta andra vägar än att gå hockeygymnasiet och sen upp till SHL och så vidare. Det viktigaste är att man tycker det är roligt med hockey och att man får spela mycket, berättar Karlsson och fortsätter om betydelsen av tiden i Boro-Vetlanda.

– Jag tror att jag har fått väldigt mycket hjälp av den tiden jag stannade. Jag tycker inte att unga spelare behöver se det som att man måste gå till ett elitlag direkt, utan det går att ta andra vägar också om man verkligen brinner för hockeyn.



Hur känns det att höra från Sedinarna att du har alla möjligheter att etablera dig i NHL?

– Både Henke och Danne har hjälpt mig sjukt mycket de här tre åren och utvecklat mig till den spelaren jag är idag, kan jag tycka. Det har varit på mig mycket att de behöver lite ”netfront” och bra spelare runt målet, så jag har försökt ta mig an den rollen. De har hjälpt mig sjukt mycket med det och stöttat mig både när det har varit lite tuffare och när det har gått bra.

– Det ger mig verkligen lite extra självförtroende. Förhoppningsvis kan jag knipa en plats där (i NHL) till nästa år.



Till sist, hur fortsätter firandet nu?

– Nu har man lite hemlängtan till Sverige, så förhoppningsvis blir det lite mer firande imorgon när vi kommer tillbaka (till Vancouver), och sen kan jag förhoppningsvis åka hemåt ganska snart. Man saknar familj och vänner väldigt mycket nu. Det har varit en väldigt lång säsong, berättar Karlsson och avslutar:

– Jag var skadad lite i början på säsongen och sen har jag kämpat tillbaka, varit upp- och ner-kallad. Det har varit mycket som har hänt så det ska bli skönt att få ta det lite lugnt i Sverige och träffa lite familj och vänner. Jag ser verkligen fram emot sommaren nu.