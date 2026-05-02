Dahlins coach kan prisas – efter succésäsongen

Tre av ligans mest inflytelserika coacher gör upp om årets mest prestigefyllda tränarpris. NHL har presenterat finalisterna till Jack Adams Award – med Lindy Ruff som förhandsfavorit efter Buffalos succévändning.

Lindy Ruff kan vinna Jack Adams Award. Foto: Winslow Townson-Imagn Images

På fredagen meddelade NHL att Tampa Bay Lightnings Jon Cooper, Pittsburgh Penguins Dan Muse och Buffalo Sabres Lindy Ruff har utsetts till finalister för Jack Adams Award 2025/26, som delas ut till ligans bästa huvudtränare.

Priset delas ut årligen till den coach som anses ha bidragit mest till sitt lags framgång.

Ruff betraktas av många som favorit efter att ha lett Sabres till en remarkabel vändning den här säsongen. Efter flera år av motgångar – många av dem under Ruff – gick Buffalo från botten av tabellen till att vinna Atlantic Division. Efter den 5 december noterade laget ett imponerande facit på 39–10–5 och säkrade sin första divisionsseger sedan säsongen 2009/10.

Lindy Ruff tangerar NHL-rekordet för flest nomineringar

Det här är femte gången Ruff är finalist till priset, vilket innebär att han nu tangerar rekordet för flest nomineringar till topp tre tillsammans med John Tortorella, Scotty Bowman och Alain Vigneault. Ruff vann utmärkelsen för exakt 20 år sedan, när Buffalo tog sig till final i Eastern Conference.

För Cooper är det tredje gången han är finalist. Under hans ledning har Lightning länge varit ett av ligans starkaste lag, men den här säsongen tvingades han hantera flera tunga skadeavbräck, däribland på lagkaptenen Victor Hedman. Trots det var Tampa med i kampen om divisionssegern hela vägen in i slutet och slutade tvåa bakom Buffalo.

Om Cooper vinner blir han den andra tränaren i Lightnings historia att ta hem priset, efter Tortorella som gjorde det under lagets resa mot sin första Stanley Cup-titel 2003–04. Cooper har tidigare varit finalist säsongerna 2013/14 och 2018/19.

I sin första säsong som huvudtränare överträffade Muse alla förväntningar i Pittsburgh. Trots en åldrande kärna gick Penguins från att missa slutspel tre år i rad till en andraplats i Metropolitan Division, med en förbättring på 18 poäng.

Muse kan bli den andra Penguins-tränaren att vinna priset, efter Dan Bylsma som gjorde det 2010–11. Han kan också bli den andra rookiecoachen att ta hem utmärkelsen, efter Patrick Roy som vann 2013/14.

Lista: Vinnarna av Jack Adams Award på 2000-talet