Plötsligt stämmer allt för Vancouver. I natt kom lagets fjärde (!) raka seger efter att de trejdat bort superstjärnan Quinn Hughes – och i nattens match blev Liam Öhgren stor hjälte med 1+1 under ordinarie tid och ett avgörande straffmål i 5-4-segern mot Boston.

– Han är väldigt lugn för sin ålder, säger coahen Adam Foote.

Liam Öhgrens avgörande straff.

Foto: AP Photo/Jim Davis/Alamy.

NHL-säsongens mest omdiskuterade nyhet har utan tvekan varit förra veckans monstertrejd som tog Quinn Hughes till Minnesota i utbyte mot ett jättepaket, där bland annat svenske Liam Öhgren ingick. Sedan trejden har Minnesota, kanske inte så förvånande, vunnit samtliga sina fyra matcher.

Desto mer överraskande är att Vancouver lyckats med samma sak sedan de tappat sin överlägset bäste spelare.

I natt kom nämligen den fjärde raka segern efter att Boston besegrats med 5-4 efter förlängning. Och man kan lugnt säga att Liam Öhgren hade ett finger med i den segern.

Först spelade han, tillsammans med Linus Karlsson, fram Max Sassons till 1-1 i slutet av den första perioden. Sen satte han själv Vancouvers 4-3-mål i den tredje perioden efter att han styrt in ett skott från Marcus Pettersson. Efter en sen Bostonkvittering gick matchen till förlängning och sedermera straffar, och där var det förstås Öhgren som avgjorde efter en minst sagt läcker straff där han helt gjorde bort målvakten Jeremy Swayman.

– Jag ville egentligen skjuta först, men sen valde jag att lägga över pucken på backhand istället och det gick bra, sade Öhgren om avgörandet.

Liam Öhgren i poängform efter trejden

Till skillnad från i SHL räknas inte straffmål in i den officiella målstatistiken, men trots det står Liam Öhgren noterad för 2+1 på fyra matcher sedan trejden. I Minnesota gick han poänglös från samtliga 18 matcher den här säsongen.

– Han är lugn för sin ålder. Han kommer lära sig det här spelet. Vi har gett honom information om hur han ska försvara. De flest unga spelarna har det offensiva spelet men det handlar om hur du spelar utan pucken ock där har han gjort ett bra jobb, säger coachen Adam Foote.

Liam Öhgren var emellertid inte den enda svensken son var starkt bidragande till Canucks seger. Linus Karlsson klev också fram och gjorde 2+1. Han står på 7+7 efter 32 matcher den här säsongen.

Boston – Vancouver 4-5 efter straffar

Boston: Morgan Geekie, Pavel Zacha, Tanner Jennot, Andrew Peeke

Vancouver: Linus Karlsson x2, Liam Öhgren x2 (inkl. avgörande straff), Max Sasson



