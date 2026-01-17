Superstjärnan tar timeout – efter sjukdom i familjen

Edmonton Oilers får klara sig utan Leon Draisaitl närmaste tiden. Superstjärnan tar en timeout och beger sig hem till Tyskland på grund av en familjeangelägenhet, meddelar NHL-klubben.

Leon Draisaitl har tagit en timeout efter sjukdom i familjen hemma i Tyskland. Foto: Sergei Belski-Imagn Images

Edmonton Oilers har efter en rätt blek höst gaskat upp sig och tagit sig upp på en stabil slutspelsplats i Western Conference.

Mycket av framgången är driven av superstjärnorna Connor McDavid och Leon Draisaitl, som är tvåa respektive femma i NHL:s poängliga.

Men nu tvingas Oilers klara sig utan Draisaitl under närmaste tiden. 30-åringen flyger hem till Tyskland för att hantera ett privat ärende.

Leon Draisaitl beger sig hem till Tyskland

”Leon Draisaitl kommer att ta en kortare frånvaro för att ta hand om en sjukdom inom familjen i Tyskland. Han väntas återvända till laget senare nästa vecka. Å Leons vägnar ber klubben om respekt för privatlivet under denna tid”, skriver Oilers i ett pressmeddelande.

Leon Draisaitl, som ska spela OS-hockey för Tyskland nästa månad, har svarat för 25 mål och 67 poäng på 48 matcher för Edmonton Oilers den här säsongen. Tidigare under säsongen blev han den första tysken i NHL:s historia att nå 1000 poäng i NHL. På 838 matcher med Oilers har drafttrean från 2014 svarat för 1023 poäng.

I NHL-klubbens framgångsrika historia är det bara Wayne Gretzky (1669 poäng), McDavid (1164), Jari Kurri (1043) och Mark Messier (1034) som har producerat fler poäng än tysken.

