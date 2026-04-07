Oroande beskedet: Superstjärnan kan saknas när slutspelet startar

Edmonton Oilers kan tvingas klara sig utan Leon Draisaitl i starten av Stanley Cup-slutspelet. Den tyske stjärnan närmar sig comeback – men tidsplanen är fortsatt osäker.

Leon Draisaitls skada kan hålla honom borta från starten av slutspelet.

Oron kring Leon Draisaitl växer i Edmonton inför slutspelet. Den 30-årige tysken har inte spelat sedan han ådrog sig en underkroppsskada i mitten av mars, och enligt Oilers tränare Kris Knoblauch är det långt ifrån säkert att stjärnan är redo när slutspelet drar igång.

– Leon kommer att vara på is den här veckan och jag räknar inte med att han spelar några matcher i grundserien. Om allt går bra handlar det om någon gång i första rundan, säger Knoblauch enligt NHL.com.

Draisaitl, som står noterad för 97 poäng på 65 matcher, har varit en av NHL:s mest produktiva spelare den här säsongen. Skadan uppstod efter en tackling från Nashvilles Ozzy Wiesblatt – efter att tysken själv hunnit göra mål tidigare i matchen.

Edmonton Oilers powerplay lider utan Leon Draisaitl

Under sin rehabilitering har Draisaitl varit hemma i Tyskland för specialistbehandling. Där uttryckte han försiktig optimism kring en comeback.

– Jag hoppas det. Det är planen och anledningen till att jag är här. Det kommer ta några veckor, men jag hoppas vi spelar tillräckligt länge för att jag ska kunna hjälpa laget igen, sa han till Sky Sports.

Frånvaron märks tydligt – inte minst i powerplay, där Edmonton tappat effektivitet. Oilers har gjort två mål på 21 försök (9,5 procent) i numerärt överläge under de nio matcher som spelats utan Draisaitl – och har dessutom släppt in två mål i boxplay.

Samtidigt saknas även Zach Hyman, vilket sätter ytterligare press på laget i slutspurten. Trots det har Oilers hållit sig kvar i toppen av Pacific Division och jagar nu en säkrad slutspelsplats.

