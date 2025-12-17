Under tisdagskvällen skrevs historia när Edmonton Oilers besegrede Pittsburgh Penguins på bortaplan med 6-4. Stjärnan Leon Draisaitl bidrog med fyra assist under kvällen och blev då den första tyska NHL-spelaren att passera 1000 poäng.

– Jag är väldigt tacksam, och så klart lite stolt, säger Draisaitl till NHL:s hemsida.

Leon Draisaitl firar med sina lagkamrater.

Foto: Charles Leclaire/Bildbyrån.

Leon Draisaitl valdes på plats tre av Edmonton Oilers i NHL-draften 2024 – sedan dess har den tyskfödde forwarden växt fram till en av lagets största sjärnor och en av ligans bästa spelare. Under natten blev 30-åringen dessutom historisk när han bidrog med fyra assist i Edmontons 6-4-vinst över Pittsburgh. Under matchen blev Draisaitl den första tyska spelaren att passera 1 000 NHL-poäng.

– Mycket hårt arbete. Flera människor har hjälpt mig längs vägen. De här prestationerna riktas alltid mot spelaren, men det är så många människor som spelar en så stor roll i det. Jag är fullt medveten om att jag har flera människor i mitt liv som har låtit mig göra det jag gör och det jag vill göra de senaste åren. Jag är väldigt tacksam, och så klart lite stolt, sade stjärnan efter matchen.

30-åringen står nu på totalt 1003 poäng (416+587) över 824 NHL-matcher – samtliga med Edmonton Oilers.

”Jobbar arslet av sig”

En spelare som Draisaitl ofta förknippas med är Edmontons andra storstjärna Connor McDavid, som själv har gjort över 1100 poäng i NHL. Enligt Draisaitls radarparter är det inte förvånande att forwarden tagit sig så här långt.

– Han jobbar arslet av sig, jag ser det på nära håll varje dag. Det är inte förvånande att han har nått den här milstolpen, och att han har nått den så här snabbt med så många bra år framför sig. Det är en fantastisk sak, säger Connor McDavid om lagkompisens bedrift.

Source: Leon Draisaitl @ Elite Prospects