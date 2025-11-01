Leo Carlsson är i storform. I natt gjorde han fyra poäng när Anaheim 5-2-besegrade Detroit.

– Han är ett freak, säger lagkompisen Chris Kreider.

Leo Carlsson. Foto: Bildbyrån.

Leo Carlsson öser in poäng för sitt Anaheim just nu. Den svenske stjärncentern har gjort poäng i fem raka matcher, och i åtta av tio matcher den här säsongen. Totalt har han gjort 15 poäng på bara tio matcher, vilket gör att han nu är en enda poäng ifrån att ligga topp-tio i NHL:s poängliga,

I nattens match mot Detroit Red Wings hade värmlänningen en total uppvisning.

Han fanns med i förarbetet till Troy Terrys 1-0.

Han satte själv 2-1 efter att Lucas Raymond kvitterat för Detroit.

Han spelade fram Chris Kreider till 4-2.

Han spelade fram Troy Terry till avlutande 5-2.

Fyra poäng av Carlsson, som nu gjort sex poäng på sina två senaste matcher och är en av de hetaste spelarna i hela NHL. Något som fick coachen Joel Quenneville att hylla sin svenske toppcenter.

– Han har varit en riktig ’wow’-faktor. Han tillför fart genom mitten av isen, och många gånger har han pcken och kan tvinga försvaret att backa, luckra upp bevakningen och skapa utrymme för sina ytterforwards, sade Quenneville efter matchen.

Leo Carlsson hyllas av lagkamraterna

Även lagkamraten Chris Kreider var lyrisk över svenskens kvalitet.

– Han är ett freak. Jag vet inte vad mer jag kan säga.

Troy Terry var inne på samma spår.

– Han är en speciell spelare, och jag tror han har ännu mer potential än han visat nu. Det är läskigt, sade han till TV-kanalen Victory Plus.

Anaheim Ducks är i en mycket fin form som lag, också. De har vunnit sex av sina tio matcher, och fyra av de senaste fem. De 36 mål man gjort de inledande tio matcherna är också den högsta noteringen i klubbens historia.

Detroit – Anaheim 2-5

Detroit: Lucas Raymond, Alex DeBrincat

Anaheim: Troy Terry x2, Leo Carlsson, Mason McTavish, Chris Kreider,