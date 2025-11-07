Carlssons superform – är en poäng från poängligaledning

Leo Carlsson slåss i toppen av NHL:s poängliga. 20-åringen förlängde i natt sin poängsvit till åtta matcher när han gjorde 1+1 i Anaheim 7-5-seger mot Dallas.

Se höjdpunkterna i videospelaren.

Leo Carlsson har den här hösten gått från supertalang till stjärna i NHL. Den värmländske centern öser in poäng och har nu gjort poäng i åtta raka matcher. På dessa matcher har han gjort 14 poäng, fördelat på fyra mål och tio målgivande passningar. Totalt har Carlsson gjort 20 poäng (6+14) och är med det en enda poäng från Jack Eichel, Connor McDavid och Macklin Celebrini som toppar NHL:s poängliga. Carlsson jagar den trion tillsammans med bland annat William Nylander, som också gjort 20 poäng så här långt.

I natt gjorde Carlsson 1+1 i Anaheims 7-5-seger mot Dallas. Först spelade han fram veteranen Chris Kreider till Anaheims 2-1-reducering, sen satte han själv det matchavgörande 6-4-målet halvvägs in i den tredje perioden. Målet kom dessutom i powerplay. Något som sticker ut med Carlssons poängproduktion är att tre av poängen de åtta senaste matcherna har kommit just i boxplay.

– Deras powerplay är bäst i ligan av en anledning. Så det är klart att det där målet i boxplay var viktigt för oss, säger Chris Kreider om Carlssons fullträff.

Leo Carlsson med i exklusivt sällskap

Faktum är att Carlsson också är den blott sjunde spelaren i NHL:s historia som, vid en ålder av 20 år, gjort både sex mål (eller fler) och 14 assist (eller fler) under de 13 första matcherna på en säsong. De övriga är Wayne Gretzky, Denis Savard, Rob Brown, Pierre Turgeon, Jaromir Jagr och Sidney Crosby. Ett hyfsat sällskap med andra ord.

Anaheim som lag vräker in mål under den nye tränaren Joel Quenneville. De har gjort sju mål vid fyra tillfällen den här säsongen, och har lyckats med bedriften två matcher i rad. De har också vunnit sju av de åtta senaste matcherna.

– Det var en galen match. Vi fick bra produktion över hela laget och gjorde mål vid rätt tidpunkt. Vi fick igång vårt powerplay och gjorde ett par läckra spel under matchens gång, säger Quenneville.

Dallas – Anaheim 5-7

Dallas: Wyatt Johnson x2, Tyler Seguin, Mikko Rantanen, Roope Hintz

Anaheim: Chris Kreider x2, Ian Moore, Cutter Gauthier, Olen Zellweger, Leo Carlsson, Mason McTavish

