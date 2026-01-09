Tufft för Leo Carlsson – förlänger svaga sviten

Efter höstens succé har både Leo Carlsson och Anaheim Ducks tappat rejält.

Carlsson har bara 0+1 på de tio senaste matcherna – och Ducks har nu åtta raka förluster i NHL.

Leo Carlsson har haft problem med produktionen på sistone. Foto: Kiyoshi Mio-Imagn Images

Hösten präglades av succérubriker för både Leo Carlsson och Anaheim Ducks. Svensken fullkomligt öste in poäng samtidigt som Ducks flög fram i NHL och ledde Pacific Division ett tag. Men sedan har både Carlsson och resten av laget hamnat i en tung svacka.

Leo Carlsson har nämligen bara noterats för en assist på de senaste tio matcherna och svensken har nu gått mållös i tolv raka matcher. Anaheim Ducks har också bara vunnit en av sina tio senaste matcher och har därmed fallit som en sten genom tabellen.

Tung svacka för Leo Carlsson och Anaheim

I natt blev det ytterligare ett nederlag för Anaheim. De ledde med 2-1 borta mot Carolina Hurricanes men tappade sedan till en 5-2-förlust. Ducks har nu förlorat åtta raka matcher i NHL.

– Vi spelar hyfsat och sätter oss i en bra position under första halvan av matchen. Sedan gör vi exakt de sakerna som vi pratat om att inte göra mot ett sådant här bra lag, och det är att ge bort pucken. Detta är ett av de bästa lagen i ligan när det kommer till att spela hård och spela på en ledning. Efter att de tog ledningen föll vi bara ihop. Vi skapade inte alls mycket i slutet, säger coachen Joel Quenneville efter matchen.

Leo Carlsson gjorde stor succé i början av säsongen där han öste in mål och poäng. Trots den svenska formsvackan är han den näst poängbäste svensken i NHL, bakom Lucas Raymond, med 42 poäng (17+25) på 43 matcher så här långt.

Anaheim Ducks låg som sagt etta i Pacific Division tidigare under säsongen men efter den senaste tidens förluster har laget tappat rejält och ligger just nu utanför en slutspelsplats.

Carolina Hurricanes – Anaheim Ducks 5–2 (0-1,3-1,2-0)

Carolina: Mark Jankowski (3), Logan Stankoven (9), Jalen Chatfield (1), Jackson Blake (13), Taylor Hall (9).

Anaheim: Ryan Poehling (3), Mikael Granlund (8).

Source: Leo Carlsson @ Elite Prospects