Leo Carlsson klev fram igen för Anaheim Ducks. I nattens match gjorde svensken 1+1, och det matchvinnande målet, i 7-4-segern.

Anaheim har kopplat greppet om matchserien mot Edmonton Oilers. Efter att ha förlorat den första matchen vann laget match två på bortaplan. När serien nu vände hem blev det en urladdning för laget. Framför sin egna hemmapublik skrevs slutsiffrorna till 7-4.

Det efter att Leo Carlsson klivit fram med ett mål och en assist.

Det var däremot Vasilij Podkolzin som inledde målskyttet för bortalaget. Mason McTavish kvitterade matchen innan Mikael Granlund satte 2-1 till Anaheim, på assist från Carlsson. Matchen fortsatte sedan att svänga och i den andra perioden kvitterade Kasperi Kapanen till 2-2 innan Edmonton tog ledningen med 3-2 genom Ryan Nugent-Hopkins.

Alex Killorn hann däremot med och sätta 3-3 innan den andra aktens slut.

Väl i den tredje perioden la hemmalaget i gaspedalen. Efter bara drygt tre minuter kom 4-3 av Becket Sennecke och enbart 42 sekunder senare gjorde Leo Carlsson 5-3. Ett mål som skulle visa sig bli matchavgörande.

För några minuter senare gjorde Connor McDavid 5-4 och skapade nerv i matchen. Anaheim fortsatte däremot att kontrollera tillställningen och gjorde 6-4 genom Jeffery Truchon-Viel. Sedan satte även Jackson LaCombe 7-4 i tom kasse.