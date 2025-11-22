Legendarens son slår rekord – redan nu

Bottenlaget Buffalo Sabres bärs fram av ett koppel svenskar.

Natten till lördagen såg Kjell Samuelssons son till att slå sitt eget målrekord.

Buffalo Sabres defenseman Mattias Samuelsson.

Mandatory Credit: Winslow Townson-Imagn Images © Bildbyrån – COP 268 – SWEDEN ONLY

Isak Rosén, Noah Östlund, Rasmus Dahlin och Mattias Samuelsson sätter svensk touch på bottenlaget Buffalo Sabres. Den sistnämnde, legendaren Kjell Samuelssons son, såg redan i natt till att slå sitt eget målrekord i NHL.

Aldrig tidigare har han gjort så många mål som han har gjort under denna säsong. Redan på de 19 första matcherna har han gjort fem mål, vilket är ett personligt rekord. Utöver det har han chippat in med sex assister.

Bara en svensk blev poänglös

Ett Chicago, som spelade utan skadade André Burakovsky efter en obehaglig huvudskada, fick lämna Buffalo med hela 3–9 i bagaget.

För svensk del gjorde Rasmus Dahlin och Isak Rosén varsin assist. För den som inte visste det, räknas halvsvensken Mattias Samuelsson i hockeysammanhang som amerikan. Men om man är generös och räknar med honom, var Noah Östlund den ende svensken som förblev poänglös.

