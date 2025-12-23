Lättnad för skadade svensken: ”Tror han är nära nu”

De senaste två NHL-säsongerna har varit tunga för Vancouver Canucks – och Elias Pettersson.

Men nu kan snart den svenska stjärnan vara tillbaka i spel – med bara dagar till OS-uttagningen.

Vancouver Canucks-stjärnan Elias Pettersson Foto: Bildbyrån – COP 268 – SWEDEN ONLY

Elias Pettersson är bäste poängplockare i NHL-laget Vancouver Canucks. Ett lag som just nu är i god form efter en riktigt tung start. Men de senaste åtta matcherna har inte ”EP” spelat – och det är bara lite mer än en vecka kvar tills OS-truppen tas ut. Därför är den tidigare 100-poängsplockaren just nu ett litet frågetecken inför OS-truppens uttagande.

Den i grunden mycket skickliga forwarden har de senaste två åren haft det tungt i ett Canucks som totalt sett varit ett av de sämre lagen i hela NHL.

”Jag tror att han är nära nu”

Men han kommer nog att hinna med att göra någon audition till för OS-laget. Om Hallam inte har hunnit bestämma sig ännu. För det är nämligen så att forwarden lär vara tillbaka snart, någon gång efter jul.

– Jag tror att han är nära nu, säger tränaren Adam Coote till NHL.com. Detta utan att specificera vilken match i ordningen efter jul som han väntas ha tillbaka honom.

Canucks har fått någorlunda bra ordning på formen, efter Quinn Hughes stjärntrejd till Minnesota Wild. De vann fyra raka matcher innan förlusten i natt mot Philadelphia Flyers.