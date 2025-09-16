Lane Hutson blev inte uttagen till det amerikanska landslagslägret inför OS 2026 – då röt farsan ifrån. Nu lugnar Hutson ned situationen och förklarar att han alltid kommer välja USA, trots att han har kanadensiskt medborgarskap.

– Jag älskar att spela i Kanada och jag är väldigt lyckligt lottad, men jag spelar för USA och det är så det är, säger han till TSN.

Lane Hutson. Foto: James Guillory/USA TODAY Sports/Bildbyrån

21-åriga Lane Hutson har tagit en tydlig plats på blålinjen för Montreal, under sin debutsäsong 24/25 noterades han för 66 poäng (6+60) på 82 matcher. Försvararen blev dock inte uttagen till det amerikanska landslagslägret inför OS 2026, vilket fick pappa Rob Hutson att ilskna till.

Rob Hutson tryckte på att hans söner Lane och Cole båda har kanadensiskt medborgarskap, och skulle kunna välja att spela med det kanadensiska landslaget.

Lane Hutson bemöter nu pappans utspel.

– Han (Rob Hutson) blir emotionell, ibland kokar det över och ibland säger man någonting som man inte menar. Det kan tas ur kontext. Jag är stolt över att vara amerikan, jag älskar USA Hockey, de har gjort så mycket för mig, säger han till TSN och fortsätter:

