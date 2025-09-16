Pittsburgh har fått se slutspelet från TV-soffan de senaste tre åren, trots att deras absoluta toppspelare Sidney Crosby presterat på topp. Inför säsongen har rykten om en eventuell trejd florerat – rykten som superstjärnan avfärdar.

– Jag tar inte lätt på de här ryktena, säger Crosby till The Athletic.

Sidney Crosby vill stanna kvar i Pittsburgh. Foto: Ron Chenoy/Bildbyrån

Sidney ”Sid the kid” Crosby är en av världens bästa hockeyspelare, och han har meritlistan för att bevisa det. Under sin karriär har den 38-åriga centern kammat hem tre Stanley Cup-vinster, två VM-guld, två Hart-trophys, bland annat.

Produktionen har inte heller avtagit i och med årens gång. Den senaste säsongen stod Crosby för 91 poäng (33+58) på 80 NHL-matcher. Pittsburgh har dock inte haft det lätt. De senaste tre säsongerna inte tagit sig till slutspel och rykten om att kapten Crosby skulle vara på väg bort från klubben har florerat. Sidney Crosbys agent har bland annat hintat om att centern skulle kunna lämna klubben.

– Vi vill att han ska spela slutspel varje år. Vi vill att han ska vinna en eller två Stanley Cup till, så varje år laget han spelar för misslyckas med att ta sig till slutspel skapas mycket spekulation. Han blir inte yngre, det är verkligheten, sa Crosbys agent Pat Brisson till The Athletic.

”Kan inte fortsätta svara på samma frågor”

Att han skulle vara intresserad av en flytt avfärdar dock Crosby nu.

– Det finns många narrativ där ute, och jag tror inte att särskilt många kommer från mig. Det är här jag vill vara, jag älskar det här (Pittsburgh). Jag kan inte fortsätta svara på samma frågor om och om igen, säger han till The Athletic.

38-åringen går in i sin 20:e NHL-säsong och verkar inte ha några planer på att flytta från klubben han spenderat hela sin NHL-karriär för.

– Jag tar inte lätt på de här ryktena. Som jag sa, det är här jag vill vara. Det är en speciell plats. Det är svårt att förklara, men det betyder mycket.