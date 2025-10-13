Lane Hutson stod för en makalös debutsäsong i NHL under fjolåret och blev till slut utvald som årets rookie. Nu belönas den 21-åriga försvararen av Montreal – med en kontraktsförlängning som sträcker sig till 2034.

Lane Hutson blir kvar i Montreal till 2034. Foto: James Guillory/Bildbyrån.

Lane Hutson blir kvar i Montreal fram till säsongen 33/34.

Klubben har skrivit en kontraktsförlängning värd totalt 70,8 miljoner dollar med den 21-åriga försvararen efter fjolårets succé. Kontraktet är skrivet över åtta år och är värt 8,85 miljoner kronor per säsong.

Hutson slog sig in i truppen och producerade 66 poäng (6+60) på 82 matcher under säsongen 24/25. Under fjolåret var Hutson NHL:s bästa rookie, då han toppade rookie-listorna över poäng, assist, poäng i powerplay och istid. I slutet av säsongen utmärktes försvararen som årets bästa rookie.

21-åringen var också den spelare i Montreal Canadiens som noterades för flest assister – med sina 60 assister delar han också NHL-rekordet för flest assist av en rookie.

