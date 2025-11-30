Gabriel Landeskog, 33, ser ut att vara i storform för sitt Colorado, med bara månader till OS.

Efter att ha missat två års hockey är han nu stekhet – och gjorde två nya mål i nattens kross av Montreal Canadiens med 7–2.

Colorado Avalanches Gabriel Landeskog och MacKinnon firar mål.

Gabriel Landeskog tillhörde den första gruppen att få en garanterad OS-biljett under hösten. 33-åringen hade varit skadad i två år och gjorde comeback i vårens slutspel. Men kaptenen är tillbaka i spel på allvar nu och i höst har han varit en viktig del i att Colorado varit överlägset i NHL.

Under matchen mot Montreal Canadiens klev han fram och visade på storform igen framför mål.

Dominerar NHL – leder stort

I 7–2 krossen gjorde han det andra och sista målet i en match där ”Avs” tog poäng för 16:e matchen i rad. Senaste matchen mot Wild (förlust 2–3 efter straffar) var annars den första förlusten sedan den 1 november, även om man höll liv i poängsviten med en poäng.

Nu leder Colorado den västra konferensen med sex poäng. Man är också åtta poäng bättre än Tampa Bay Lightning som är bäst på östra sidan just nu.

Därmed är laget överlägset i hela ligan just nu.