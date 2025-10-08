Lagkamraten om ”Ovi”: ”Då kommer han att fortsätta”

För Aleksandr Ovetjkin har 40-årsdagen passerat.



Men lagkamraten tillika veteranen Tom Wilson tror att det sista kontraktsåret i år inte blir det sista.



– Så länge hans kropp och hans hjärna känns bra kommer han att fortsätta, säger han till NHL.com.



Superstjärnan kan också passera Nicklas Lidström i antalet spelade matcher.

Aleksandr Ovetjkin slog målrekordet föra säsongen och är nu historisk och ensam med att ha gjort 897 mål i NHL.

Två milstolpar är nära förestående; han är nio matcher från 1 500 matcher i sin NHL-karriär och tre mål från 900 mål.

Om han gör 82 matcher i ligan i år, hamnar han på 1573 matcher. Då är han förbi Nicklas Lidström som den spelare med 14:e flest matcher i NHL-historien.

– Att nå över 1 500 matcher är viktigt, men att nå över 900 mål har ingen gjort i historien. Det kommer bli väldigt intressant och det kommer att vara en häftig siffra, säger Aleksandr Ovetjkin till NHL.com.

”Jag kommer bara att försöka njuta”

Som han tidigare sagt så är inget beslut taget ännu för om han kommer att fortsätta i NHL efter säsongen som kommer.

Vad som händer med det utgående avtalet är alltså ”uppe i luften” just nu.

– Jag kommer bara att försöka njuta av det, så får vi se vad som händer.

Men lagkamraten Tom Wilson, som påbörjar sin 13:e säsong i laget, är fascinerad av ”Ovi” och tror att han kommer att fortsätta.

– Han är en supermänniska som bara besegrar alla odds. Det finns andra superstjärnor som berättar i dokumentärer att de tröttnar på det och behöver en mental paus från hockeyn. Men det gäller inte honom. Han är bara en grym spelare och älskar att vara med i laget och leda det framåt.

– Så länge hans kropp och hans hjärna känns bra kommer han att fortsätta, säger han till NHL.com.