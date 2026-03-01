Milstolpen: En av nio svenskar att lyckas i NHL

Fem raka förluster och 1–8 mot Edmonton färskt i minnet. Då kastade LA Kings in Anton Forsberg i målet – och fick utdelning.

– Alla tittade sig själva i spegeln, kom in med en bättre attityd ikväll, säger 33-åringen efter 2–0-segern mot Calgary.

Anton Forsberg håller NHL-karriärens tionde nolla. Foto: Bildbyrån (montage).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.

Redan mitt i överkörning mot Edmonton Oilers tidigare i veckans kastades Anton Forsberg in i LA Kings mål. Då kunde han inte stoppa blödningen och siffrorna skrevs till hela 1–8. Inatt fick 33-årige svensken starta i buren. Ett drag som gav tionde NHL-nollan i karriären.

Calgary Flames besegrades med 2–0 och Forsberg klev av isen med 29 räddningar.

– Jag tror att alla vet att varje match framöver är avgörande. Vi behöver varenda poäng vi kan få, och i kväll tycker jag att vi verkligen kämpade hårt. Vi hade en del skador i förra matchen, och det var flera som steg fram idag och kämpade därute. Det är så vi ska spela för att ta poäng, säger Forsberg själv till media.

Vi är professionella idrottare. Ingen vill förlora, och ingen vill förlora stort som vi gjorde häromkvällen. Men oavsett om man förlorar stort eller inte, det spelar ingen roll, det är fortfarande två poäng. Alla tittade sig själva i spegeln, kom in med en bättre attityd ikväll, och vi fick två poäng av det, fortsätter han.

Skriver in sig i fint sällskap i NHL

I och med nollan för Forsberg, den andra under denna NHL-säsong, skriver han in sig i fint svenskt sällskap.

Härnösand-killen är nu blott den nionde svenska målvakten med åtminstone hållna nollar. Detta efter Henrik Lundqvist (64), Tommy Salo (37), Jacob Markström (24), Johan Hedberg (22), Robin Lehner (17), Filip Gustavsson (14), Linus Ullmark (13) och Tommy Söderström (10).

1–0 i mötet kom sent i andra perioden, från Alex Laferriere, innan Adrian Kempe punkterade det hela med 2–0 i tom bur.

Source: Anton Forsberg @ Elite Prospects