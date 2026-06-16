Kyle Calder spelade i Södertälje under lockout-säsongen 2004/05.

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Under tisdagen nåddes hockeyvärlden av ett tragiskt besked.

Kyle Calder, med ett förflutet i både NHL och Södertälje, har hastigt gått bort efter en kortare tids sjukdom. Det bekräftas av hans dotter Madison.

"Pappa, det finns inte ord nog för att beskriva hur lyckligt lottad jag har varit som haft dig som pappa. Aldrig i en miljon år trodde jag att den här dagen skulle komma. Det kommer för evigt att finnas en tomrum i hjärta, men den platsen tillhör dig för alltid", skriver hon i ett känslosamt inlägg på Instagram och fortsätter:

"Jag hade gett vad som helst för att bara ha ett samtal till med mig, en till kram och höra dig säga 'jag älskar dig' igen. Jag älskar dig mer än någonting annat i världen, till månen och tillbaka. Spara en plats på rinken för mig, pappa. Jag vet att du glider runt uppe i himlen och hejar på oss alla från ovan."

Kyle Calder vann VM-guld och spelade i Södertälje

Kyle Calder spelade 590 NHL-matcher i sin karriär där han gjorde 294 poäng (114+180). Han draftades av Chicago Blackhawks 1997 och kom sedan att tillbringa en majoritet av sin karriär i Chicago. Han spelade sex säsonger i Blackhawks och gjorde sin bästa säsong 2005/06 med 26 mål och 59 poäng på 79 matcher, vilket gjorde att han vann både interna skytteligan och poängligan.

Efter tiden i Chicago spelade Kyle Calder även för Philadelphia Flyers , Detroit Red Wings , Los Angeles Kings och Anaheim Ducks . Hans främsta merit i karriären kom 2003 när Calder var med och vann VM -guld med Kanada. Efter karriärens slut har har varit ungdomstränare i både Chicago och Los Angeles.

Under lockoutsäsongen 2004/05 spelade Kyle Calder i Elitserien för Södertälje. Där gjorde han tio mål och två assist för sammanlagt tolv poäng på 22 matcher, både grundserien och slutspelet inräknat.

Kyle Calder blev 47 år.