Det sipprade ut i media att St. Louis Blues och Buffalo Sabres var överens om en trejd av Colton Parayko. Något som Blues GM Doug Armstrong inte tyckte om.

— Jag var ärlig: När vi kontrollerade telefonregistren och sms-registren sa jag: ‘Om det finns där ute, förlorar du ditt jobb,’ berättar han för The Athletic.

Colton Parayko och Doug Armstrong har jobbat tillsammans i över elva år.

Foto: Bildbyrån.

Doug Armstrong i St. Louis var överens med Buffalo om en trejd av Colton Parayko. Backen valde däremot att nixa den genom att använda sin no movement-klausul. En rättighet som han hade i och med hur hans kontrakt med klubben är utformat.

Uppgifterna om trejden sipprade däremot ut i media. Där det finns vissa teorier om att det var medvetet från Blues sida för att försöka pressa honom att ändra sig innan deadline. Där det de skulle få tillbaka inte heller var så pjåkigt. Förutom ett val i förstarundan var även topptalangen Radim Mrtka på väg till klubben.

General managern slår däremot tillbaka kraftigt mot att han eller någon annan i klubben skulle vara läckan.

— Varje gång det läcker ut en trejd tycker jag att det är väldigt nedslående. För de som känner mig driver vi en ganska tajt organisation när det gäller kommunikation som kommer in och går ut. Så jag var besviken över att det kom ut, säger han till The Athletic.

Det blev ingen trejd med Colton Parayko

Colton Parayko ändrade sig inte innan deadline och är kvar i klubben. Sedan uppgifterna kom ut har också St. Louis vidtagit åtgärder. Där klubbledningen har valt att kolla anställdas telefonregister för att hitta en potentiell läcka.

Det gjorde man däremot inte.

— Vi gjorde en viss kontroll så fort det hände. Alla klarade kontrollen, inte förvånande. Jag vet att det inte kom från oss. Jag säger inte heller att det var Buffalo. Det är så många människor inblandade i saker som händer: familjemedlemmar, agenter. Det är en oändlig cirkel av människor som det pratas med.

Source: Colton Parayko @ Elite Prospects