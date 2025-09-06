Montréal Canadiens frigör lönetaksutrymme inför den kommande NHL-säsongen.

Under fredagskvällen trejdade klubben Carey Prices jättekontrakt till San Jose Sharks.

Carey Price. Foto: Ryan Remiorz/AP/Alamy

Carey Prices tid i Montréal Canadiens är nu slut – även på papperet.

När Price, som inte spelat sedan 2022, nu går in på det åttonde och sista året på jättekontraktet han skrev sommaren 2017, trejdar Canadiens avtalet till San Jose Sharks tillsammans med ett femterundeval i utbyte mot backen Gannon Laroque.

Betalade ut sista bonusen i måndags

Den tidigare stjärnmålvakten har inte spelat sedan 2022 till följd av en knäskada som i praktiken tvingade honom till att avsluta karriären, även om han inte officiellt lagt plockhandsken på hyllan. I stället har Montréal haft Prices jättekontrakt på långtidsskadelistan, samtidigt som man betalat ut kontraktbundna bonusar till stjärnan varje år.

För Canadiens innebär trejden att man frigör utrymme mot lönetaket och nu har 4,56 miljoner dollar upp till taket, efter att tidigare legat 5,9 miljoner dollar över lönetaket under sommaren. För San Jose säkerställer trejden att klubben tar sig över lönegolvet den här säsongen. Kontraktet har en lönetaksträff på 10,5 miljoner dollar, men i praktiken kommer Sharks bara betala ut de sista två miljoner dollarna som Price har kvar på kontraktet efter att han tidigare fått en signing bonus på 5,5 miljoner dollar utbetald av Montréal i måndags.

Spelade bara fem matcher efter Stanley Cup-succén

Förra veckan gjorde uppgifter gällande att Canadiens förberedde sig för att trejda Prices kontrakt för att på så vis frigöra utrymme som ska möjliggöra en trejd, där Canadiens general manager Kent Hughes vill landa en toppcenter till laget.

Price hjälpte Montréal hela vägen till en Stanley Cup-final säsongen 2020/21, där Canadiens till slut fick se sig slagna av Tampa Bay Lightning. Efter finalserien spelade Price bara fem matcher säsongen därpå, innan knäskadan stoppade honom från vidare spel.

Totalt har Price spelat 712 matcher i NHL och har under karriären en räddningsprocent på 91,7 procent i grundserien och 91,9 procent i slutspelssammanhang. 2015 prisades Price med Vezina Trophy som ligans bästa målvakt.