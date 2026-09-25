NHL

KLART: Blir Sharks nya kapten

Publicerad 25 september 2026 21:12
Andreas Larsson
Andreas Larsson
Redaktör
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Supertalangen Macklin Celebrini fick äran att vara kapten för Kanada under VM i maj. Nu tilldelas han även C:et i San Jose Sharks.

Macklin Celebrini tog en lägre lön än vad han hade kunnat få.
Macklin Celebrini ny kapten i Sharks.
Foto: Bob Frid-Imagn Images

Macklin Celebrini skrev i somras på ett nytt femårigt kontrakt med San Jose Sharks värt 915 miljoner kronor. Något som gjorde honom bäst betald i NHL, inna Cale Makar skrev på sitt nya kontrakt med Colorado Avalanche

Den gågna säsongen stod 20-åringen för 115 poäng i NHL på 82 matcher. Dessutom blev det ett OS-silver med Kanada och ett världsmästerskap där han fick bära kaptensbindeln trots en viss Sidney Crosby i truppen. 

Celebrini ny kapten i Sharks

Nu äras Celebrini även med ett C i San Jose Sharks. I ett videoklipp som klubben publicerat i sociala medier meddelar klubbikonen Joe Thornton beskedet inför laget. 

-- Jag vet ut hur mycket den här killen betyder för er i det här rummet. Så, Macklin, kom upp här min vän, säger Thornton i klippet. 

Celebrini har på sina två NHL-säsonger gjort 178 poäng. Nu blir han alltså den som ska leda ett nytt, spännande Sharks med bland andra Ivar Stenberg i laget. 

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San Jose SharksIvar StenbergMacklin Celebrini