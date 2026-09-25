KLART: Blir Sharks nya kapten

Macklin Celebrini ny kapten i Sharks.

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Macklin Celebrini skrev i somras på ett nytt femårigt kontrakt med San Jose Sharks värt 915 miljoner kronor. Något som gjorde honom bäst betald i NHL, inna Cale Makar skrev på sitt nya kontrakt med Colorado Avalanche.

Den gågna säsongen stod 20-åringen för 115 poäng i NHL på 82 matcher. Dessutom blev det ett OS-silver med Kanada och ett världsmästerskap där han fick bära kaptensbindeln trots en viss Sidney Crosby i truppen.

Celebrini ny kapten i Sharks

Nu äras Celebrini även med ett C i San Jose Sharks. I ett videoklipp som klubben publicerat i sociala medier meddelar klubbikonen Joe Thornton beskedet inför laget.

-- Jag vet ut hur mycket den här killen betyder för er i det här rummet. Så, Macklin, kom upp här min vän, säger Thornton i klippet.

Celebrini har på sina två NHL-säsonger gjort 178 poäng. Nu blir han alltså den som ska leda ett nytt, spännande Sharks med bland andra Ivar Stenberg i laget.