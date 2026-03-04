Får förlängt i Sharks – trots uppgifterna

Inför slutet på kontraktet har det spekulerats om en trejd. Nu är San Jose Sharks och Kiefer Sherwood överens om ett femårskontrakt.

Kiefer Sherwood får ett femårskontrakt med San Jose Sharks. Foto: Bildbyrån (montage).

Backar vi bandet till januari var 30-årige Kiefer Sherwood glödhet i NHL. Trots detta trejdades han bort av Vancouver Canucks, där han fortfarande är intern skyttekung.

Kontraktet som forwarden suttit på har dock endast sträckt sig till 2025/26. Och när San Jose Sharks inte lyckats komma överens om en förlängning, direkt, har det därmed spekulerats om att de skulle kunna trejda bort sin nye spelare.

Nu är parterna till slut överens – trots rapporter om att Sharks blivit avskräckta när de hört Sherwoods lönekrav.

Med två dagar kvar till deadline kommer de trovärdiga rapporterna om det nya kontraktet. Fem år ska vara längden, och värdet 5.75 miljoner dollar per säsong. 30-åringen lyckas därmed casha in efter att han fått nytt liv i karriären från tiden i AHL så sent som 2022/23.

Sherwood har stått för ett mål och en assists under sina första fem matcher för Sharks.

Source: Kiefer Sherwood @ Elite Prospects