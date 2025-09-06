Montréal Canadiens har sorg. En av klubbens största spelare genom alla tider i Ken Dryden har gått bort i cancer.

Legendaren blev 78 år gammal.

– Han var en sann legendar som hjälpte till att forma den här klubben till vad den är i dag, säger klubbens ägare Geoff Molson.

Ken Dryden blev 78 år.

Foto: Bildbyrån & Alamy

Montréal Canadiens meddelar via sin hemsida att klubblegendaren Ken Dryden har gått bort efter en kamp mot cancer.

Målvaktslegendaren blev 78 år gammal.

– I dag sörjer vi inte bara förlusten av hörnstenen i en av hockeyns största dynastier, utan också en familjeman, en eftertänksam medborgare och en gentleman som på djupet påverkade våra liv och samhällen över generationer. Han var en sann legendar som hjälpte till att forma den här klubben till vad den är i dag, säger Canadiens ägare Geoff Molson i ett uttalande på klubbens sajt.

Vann sex Stanley Cup-titlar

Ken Dryden är en tidernas mest framgångsrika målvakt i NHL. Under sin aktiva karriär samlade målvakten på sig inte mindre än sex Stanley Cup-segrar, vilket är flest någonsin tillsammans med de tidigare Canadiens-målvakterna Jacques Plante och Charlie Hodge. Dryden prisades även med Vezina Trophy som ligans bästa målvakt vid fem tillfällen.

Dryden lade plockhandsken på hyllan 1979 och fyra år senare valdes han in i Hockey Hall of Fame och 2007 fick han sitt tröjnummer 29 pensionerat av Montréal.

Även utanför isen hade Dryden stort inflytande, då han mellan 2004 och 2005 arbetade som minister för social utveckling under Kanadas premiärminister Paul Martin. 2012 tilldelades Dryden den ärofyllda utmärkelsen Order of Canada, vilket är en av landets högsta civila utmärkelser och syftar till att hedra personer som genom sitt sitt arbete, sitt engagemang eller sina prestationer gjort betydande insatser för Kanada eller mänskligheten i stort.

– Ken Dryden var en exceptionell idrottsman, men också en exceptionell människa. Bakom masken var han större än livet självt, säger Geoff Molson.