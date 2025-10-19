För andra gången den här säsongen räddade Adrian Kempe poäng för LA Kings. Ändå föll man återigen efter ordinarie tid, nu mot Carolina Hurricanes.

– Det är något jag försökt göra. Det var ett viktigt mål, säger han efter 3–4-matchen, enligt NHL.com.

Adrian Kempe. Foto: Bildbyrån/Matt Blewett och X (NHL).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.



Förlusterna fortsätter att rada up sig för Los Angeles Kings i inledningen av NHL-säsongen. Nattens 3–4-förlust mot Carolina Hurricanes var lagets femte denna säsong, och andra efter ordinarie tid. Nu, precis som vid senaste OT-nederlaget, var Adrian Kempe inblandad i att rädda poäng.



3–3-målet mot Carolina kom med nio minuter kvar att spela, efter en framspelning av LA-svensken där han droppade pucken och blockade bort en back.



– Det är något jag har jobbat på, som alla har jobbat på, att vi vill hitta spelare och skapa utrymme för andra, så det är något jag försökt göra. Kevin (Fiala) är en fantastisk skytt, så ja, det var ett viktigt mål, säger Kempe efter matchen, enligt NHL.com.

Kempe: ”Då står vi här och skrattar åt det”

29-åringen från Kramfors fortsätter om att Kings nu har fyra poäng efter sex matcher – efter att tre matcher avgjorts efter ordinarie tid.



– Vi gjorde det igen. Oavsett förlust i övertid eller straffläggning, så är det tufft. Självklart var starten inte tillräckligt bra, men vi visade vårt spel och kämpade oss tillbaka och visade hur bra vi kan vara. Men ja, det är tufft. Om vi vinner tre av de där övertidsmatcherna, då står vi här och är glada och skrattar åt det, säger han.



LA Kings enda seger den här säsongen var efter den där straffläggningen Kempe nämner – mot Vegas.



Den svenske stjärnan noterades även för en assist vid 2–3-målet i andra perioden.



LA Kings – Carolina Hurricanes: 3–4 OT (0–2, 2–1, 1–0, 0–1)

Los Angeles: Trevor Moore, Andrei Kuzmenko, Kevin Fiala.

Carolina: Jordan Staal (2), Jesperi Kotkaniemi, Seth Jarvis.



