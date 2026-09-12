Historiske kaptenen förlänger med Vegas

Vegas Golden Knights förlänger med Mark Stone.

Foto: USA Today Sports/Bildbyrån.

När Vegas Golden Knights, 2023, säkrade sin första Stanley Cup var det Mark Stone som lyfte den mot skyn. Nu är den tvåfaldige Selke-finalisten överens om en fortsättning i NHL-klubben till 2030.

Avtalet som presenteras under lördagen börjar gälla efter kommande säsong, då 76-miljonersdealen som skrevs på 2019 når sitt slut. Värdet på denna nya överenskommelse är 18 miljoner dollar, eller nio per år. Alltså strax under de 9,5 som Vegas just nu sitter på i lönetaksträff för Stone.

2026/27 kommer att bli Mark Stones sjunde raka som kapten för Vegas. Det efter att han anslutit från Ottawa Senators 2019. Utöver Stanley Cup-vinsten 2023 finns även ett VM-guld, ett OS-silver, en 4-nations titel, med mer, på hans CV.

Den gångna säsongen stod NHL-veteranen med 766 grundseriematcher för 35 mål och 50 assist, slutspelet inräknat.