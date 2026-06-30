Kan Patrick Kane hamna i Toronto Maple Leafs?

Patrick Kane kan hamna i Toronto Maple Leafs. Foto: Bildbyrån.

Det är ganska profilfattigt bland spelarna som blir free agents när NHL:s "transfermarknad" öppnar imorgon eftermiddag, svensk tid. Men en tidigare superstjärna som av allt att döma kommer ge sig ut på den öppna marknaden är en viss Patrick Kane. Den tidigare poängkungen och slutspels-MVP:n har tillbringat de tre senaste säsongerna i Detroit Red Wings men väntas nu byta klubb under juli månad.

En klubb som väntas jaga den amerikanske stjärnforwarden är Toronto Maple Leafs. Det skriver Leafs Nations Nick Alberga på X .

Draftettan hade Kane som idol

Toronto har mycket ledigt lönetaksutrymme, och dessutom har draftettan Gavin Mckenna sagt att Kane är hans stora idol och att han tittat mycket på honom på Youtube under sin uppväxt.

Patrick Kane gjorde förra säsongen 57 poäng på 67 matcher. Han har totalt gjort 1400 poäng på 1369 matcher och är en av blott 24 spelare i NHL:s historia som nått den poängmilstolpen. Som mest har 37-åringen gjort 110 poäng under en säsong. Det var 2018/2019 då han vann poängligan och prisades som NHL:s bäste spelare och ligans MVP. Han vann också tre Stanley Cup-titlar under åren i Chicago Blackhawks och prisades år 2013 som slutspelets mest värdefulla spelare.