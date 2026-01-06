Juuso Välimäki hamnade snett i Utah Mammoth och blev nedskickad till AHL.

Nu trejdas finländaren till Carolina Hurricanes i en ren lönedump.

Juuso Välimäki blir bortbytt till en ny NHL-klubb. Foto: Derik Hamilton/AP Photo/Alamy

För ett decennium sedan ansågs Juuso Välimäki vara en stor talang inom hockeyvärlden. Han var lagkapten när Finland vann guld vid U18-VM 2016 och var sedan även lagkapten för Finland vid JVM 2018. I NHL-draften 2017 valdes Välimäki som 16:e spelare av Calgary Flames. Finländaren valdes då som den blott femte backen i draften, endast Miro Heiskanen, Cale Makar, Cal Foote och Erik Brännström valdes före Välimäki.

Säsongen 2018/19 fick talangen sedan göra NHL-debut med Calgary men sedan har Välmäkis karriär präglats av skador. Han missade hela säsongen 2019/20 på grund av en korsbandsskada och missade ett stort antal matcher för Flames de kommande åren. Inför säsongen 2022/23 blev han uppsatt på waivers av Calgary Flames och blev upplockad av Arizona Coyotes.

Där kom genombrottet för Juuso Välimäki som stod för 34 poäng på 78 matcher i NHL med Arizona säsongen 2022/23. Han var därmed Arizonas poängbästa back den säsongen. Välimäki följde även med när klubben flyttades från Arizona till Utah. I fjol spelade han 43 NHL-matcher men säsongen tog slut i förtid på grund av ännu en allvarlig knäskada.

Juuso Välimäki dumpas av Utah Mammoth

Han har sedan inte spelat i NHL sedan januari 2025 men nyligen tog sig Juuso Välimäki tillbaka till isen igen. Han blev däremot uppsatt på waivers av Utah Mammoth men ingen annan NHL-klubb gjorde anspråk på backen. 27-åringen skickades i stället ner till AHL där han har noterats för 1+2 samt har +6 på tre matcher med Tucson Roadrunners. Nu står det också klart att Välimäki lämnar Utah Mammoths organisation.

Finländaren trejdas till Carolina Hurricanes i utbyte mot ”future considerations”, alltså ger Utah bort honom gratis. Carolina sväljer därmed Välimäkis lön på två miljoner dollar och skickar samtidigt ner honom till AHL för spel i farmarlaget Chicago Wolves. Det återstår att se om han kommer att kunna spela till sig en ny NHL-chans, den här gången i Carolina.

Late-night trade alert 🚨



The #Canes have acquired defenseman Juuso Välimäki from Utah in exchange for future considerations.



Details » https://t.co/STgTvIWpsn pic.twitter.com/RX2ZvQZyZJ — Carolina Hurricanes (@Canes) January 6, 2026

Totalt har Juuso Välimäki spelat 271 NHL-matcher och noterats för 72 poäng. Förra året blev han även uttagen till Finlands trupp till 4 Nations men han fick inte spela någonting i turneringen.

