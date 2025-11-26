Han har fått ont om istid i New York Rangers under hösten.

Nu placeras även forwarden Juuso Pärssinen på waivers av NHL-klubben.

Juuso Pärssinen sätts upp på waivers av New York Rangers. Foto: Jayne-Kamin-Oncea/AP Photo/Alamy & Maxim Thore/Bildbyrån

Han valdes i sjunde rundan av NHL-draften 2019 men Juuso Pärssinen har ändå tagit sig hela vägen till NHL och även varit ordinarie i världens bästa hockeyliga de senaste åren.

Men finländaren har dock studsat runt en del i NHL på sistone. Han draftades av Nashville Predators och spelade i klubben fram till förra säsongen. I slutet av 2024 trejdades sedan Pärssinen från Nashville till Colorado Avalanche. Men där blev han inte långvarig utan trejdades igen från Colorado till New York Rangers i mars.

Den här säsongen har Juuso Pärssinen inlett säsongen i NHL med Rangers, men fått begränsat med speltid. 24-åringen har bara spelat i 14 av Rangers 24 matcher och har då endast fått ströminuter längre ner i hierarkin.

Nu står det också klart att New York Ragers placerar Pärssinen på waivers i syfte att omplaceras till farmarlaget Hartford Wolf Pack i AHL. Alla 31 andra NHL-lag har däremot ett dygn på sig att eventuellt plocka upp Pärssinen och ta över hans kontrakt.

Juuso Pärssinen har Timrå som moderklubb

Juuso Pärssinen har Timrå IK som moderklubb eftersom att han började spela organiserad hockey i Medelpad när pappa Timo Pärssinen spelade i klubben mellan 2006 och 2012. Timo Pärssinen fick kultstatus under sina sex säsonger i Timrå och var en viktig spelare för klubben när de gick till SM-semifinal 2007/08, vilket är klubbens mest framgångsrika säsong i Elitserien/SHL de senaste 20 åren.

Pärssinen den yngre har totalt spelat 151 NHL-matcher över fyra säsonger. Under hösten har det enbart blivit tre poäng (2+1) på 14 matcher för finländaren i New York Rangers. Tidigare i år var Juuso Pärssinen tillbaka i Sverige och spelade VM i Stockholm med Finland.

Source: Juuso Pärssinen @ Elite Prospects