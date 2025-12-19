Jonatan Berggren plockades upp på waivers av St. Louis Blues efter att det inte lossnade i Detroit Red Wings. I sin andra match i nya klubben kom nu första målet, när laget förlorade mot New York Rangers med 2-1 på övertid.

Foto: Jeff Curry-Imagn Images

© Bildbyrån – COP 268 – SWEDEN ONLY

Detroit valde i början av veckan att sätta upp Jonatan Berggren på waivers. Den svenska forwarden plockades då upp av St. Louis Blues och gjorde sin debut redan natten till torsdag. Nu har han börjat bli lite varmare i kläderna.

Och i natt kom också första målet.

Med drygt en minut kvar av den första perioden klev han in, från nästan ingen vinkel alls, och stänkte upp den i krysset.

— Jag hade tur att den gick in och skönt att få ett första mål rätt tidigt, säger 25-åringen till NHL.com.

Jonatan Berggren gjorde två mål, och totalt sex poäng, på sina 15 matcher i Detroit den här säsongen. Nu har han fått en bra start i sin nya klubb och det återstår att se om han kan bygga vidare på den. Noterbart är att Dalibor Dvorsky fick en assist på målet.

Det blev däremot förlust för Blues efter att Gabe Perreault kvitterat i den andra perioden. Matchen gick sedan till en förlängning där J.T. Miller avgjorde för Rangers.