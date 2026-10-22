Jonas Johansson kallas upp av Ottawa Senators efter skadan på Linus Ullmark.

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Det var i nattens match mellan Ottawa Senators och Florida Panthers som Linus Ullmark tvingades utgå med en skada . Matchen, som annars kom att handla mycket om Brady Tkachuk s återkomst till Ottawa , hade kommit till den tredje perioden när den svenske stjärnan fick kliva av.

Skadan uppkom efter en till synes normal benparad, men Ullmark blev sittande kvar på isen och grimaserade illa efter räddningen. Linus Ullmark fick därefter hjälp av en lagläkare och lagkompisen Claude Giroux för att ta sig upp på fötter, innan han hjälptes av isen och ut i omklädningsrummet.

Efter skadan har Ottawa Senators inte gett någon uppdatering om Ullmarks status, men klubben har placerat svensken på IR, injury reserve, som är lagets skadelista. Det innebär att han blir borta i åtminstone sju dagar.

Jonas Johansson kallas upp av Ottawa Senators

Med Linus Ullmark borta väljer Ottawa Senators att kalla upp landsmannen Jonas Johansson från farmarlaget Belleville Senators i AHL . Johansson har fått en fin start i farmarligan med 91,2 i räddningsprocent och 2,92 GAA på fem matcher så här långt. Nu får han chansen av Ottawa och väntas bilda målvaktspar med Samuel Ersson framöver.

Jonas Johansson flyttade till Ottawa Senators inför årets säsong efter att ha tillbringat tre år i Tampa Bay Lightning . Johansson skickades dock ner till AHL direkt av "Sens" inför säsongen men ser nu alltså ut att kunna få göra säsongsdebut i NHL med Ullmark på skadelistan.

Den 31-årige målvakten kommer från Gävle och spelade i Brynäs som ung men har sedan gjort tio säsonger i Nordamerika där han spelat 105 NHL-matcher. Jonas Johanssons kontrakt med Ottawa löper ut nästa år och för ett par veckor sedan kom uppgifter från Expressen att Brynäs vill locka hem Johansson och hoppas kunna värva burväktaren till nästa säsong.