Uppgifter: Vill locka hem NHL-svensken

Jonas Johansson i Tampa Bay.

Foto: Sergei Belski-Imagn Images / USA Today Sports

Jonas Johansson blev i september trejdad till Ottawa Senators efter tre raka säsonger med Tampa Bay Lightning. Svensken har nu ett år kvar på kontraktet och spelar just nu i Belleville Senators i AHL.

När kontraktet går ut hoppas Brynäs IF nu värva hem honom.

Jonas Johansson till Brynäs?

Enligt Expressen har klubben siktat in sig på honom inför nästa säsong. De har också en öppen plats ledig om ett år då Erik Källgrens kontrakt går ut efter den här säsongen. Om de inte väljer att fortsätta med honom kan det då istället bli 31-åringen från Gävle som återvänder till klubben.

Jonas Johansson spelade i Brynäs under alla sina juniorår. Det blev däremot bara åtta matcher i A-laget. Istället var han utlånad till Almtuna IS under två säsonger innan det blev en flytt till Nordamerika. 2023 skrev han även på för Färjestad BK men lämnade klubben omgående för att istället skriva på för Tampa Bay.